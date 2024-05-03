原标题：江西南昌统筹货源保供应

本报南昌5月2日讯（记者赖永峰）5月1日清晨，位于南昌市西湖区兰宫路的谊品生鲜超市里人头攒动。店长黄乔介绍，超市生鲜品类的经营面积超过一半，每天晚上10点之后还会为周边居民提供“生鲜夜市”服务。

在青山湖区铁路八村菜市场，粮、油、肉、蛋、菜等商品琳琅满目，居民络绎不绝，空气中弥漫着各类食材的香味。

“五一”前夕，南昌市根据节假日人员流动及市场供求情况，提前统筹好生活必需品货源，指导重点商贸流通企业和上游供应企业、生产企业稳定产、销、运关系，针对天气变化完善应急保供和紧急调运方案预案，确保干线运输有力有效，末端配送及时到位，紧急情况下货源“找得到、运得出、用得上”。同时，指导商贸企业根据节日特点增加库存备货，提高补货上架频率，保障市场供应。

据统计，南昌市最大的农产品批发市场——南昌深圳农产品中心批发市场近一周日均蔬菜交易额7200吨至8000吨，同比增长20%左右，主要销售的蔬菜平均价格6.2元/公斤左右，市场交易活跃，供应充足，价格稳定。

在位于南昌城东的京东天虹超市，青山湖区京东镇市监局执法人员谭亚初、黄鑫正在检查各类重要民生商品的价格情况。他们已在节前向全体商户下发了关于规范假日期间市场价格行为的提醒告诫书，提醒经营者明码标价、规范经营，邀请商户参加民生商品保价会，确保“菜篮子”价格稳定。

在扎实做好生活必需品市场保供稳价的同时，南昌各地还积极发掘节日消费需求，开展促消费活动。红谷滩万象天地首届潮流生活周系列活动中，街舞比赛、说唱大秀等精彩上演，超值团购券、购物满减赠礼等促销活动接连不断，吸引游客及当地居民游玩消费。

(责编：郝帅、陈键)

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