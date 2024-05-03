原标题：拓宽智能网联车发展空间

当前，如何大力发展智能网联新能源汽车，坚持以科技创新引领产业创新，深化拓展开放合作，促进汽车产业高端化、智能化、绿色化升级，更好满足和创造市场需求，是一个非常重要的问题。据有关部门介绍，在一系列智能网联汽车配套政策协同支持下，我国自动驾驶出租车、无人巴士及无人配送等多场景示范应用有序开展。截至2023年8月，全国累计开放测试道路超过2万公里。

党的十八大以来，智能网联汽车在技术融合、产业升级、应用落地等方面取得显著成就，推动了汽车产业快速发展，为消费者提供更加安全、便捷、舒适的出行体验。汽车产业与交通、能源、信息通信等领域技术融合，向电动化、网联化、智能化方向发展，为智能网联汽车创新提供了强大动力和广阔空间。智能网联汽车市场需求增长、规模扩大、用户接受度逐渐提高，相关技术也成为推动中国汽车工业升级的重要力量。

智能网联汽车的发展得益于国家政策持续支持。比如，《智能网联汽车技术路线图》明确了智能网联汽车发展的目标和技术路径；《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提供了良好的产业环境和市场基础；《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》加强了生产企业及产品的准入管理，规范了市场秩序，提高了产品质量和安全水平。这些政策的出台及落实，有助于构建统一标准、高效互通的智能交通系统，对于促进规模化示范应用和新型商业模式探索起到了积极作用。

也要看到，我国智能网联汽车产业面临着一些短板。比如，创新成果转化机制与知识产权保护等政策法规不完善，产业标准不健全，测试评价标准缺乏，车辆难以安全高效通过复杂交通环境，等等。未来，要进一步高质量推动智能网联汽车产业发展，需政府、企业、行业组织、高校和研究机构等多方协力，从技术创新、政策支持、标准制定、基础设施建设等方面稳妥施策。

在宏观产业政策层面，建立健全市场准入和监管机制，完善车辆制造、道路交通、数据安全、隐私保护等规范，健全法律法规和技术标准。建设通信网络、数据处理中心、智能道路等基础设施，支持智能网联汽车测试与商业化应用。提供财政补贴、税收优惠等激励性举措，建立智能网联汽车测试和认证体系。加强国际交流与合作，参与制定国际标准，加大人工智能、大数据分析、网络安全等领域的工程师、研发人员、管理人员等人才的培养引进力度。

在微观经营主体层面，持续投入研发资源，攻克关键技术难题，提升高水平一体化集成能力、技术水平和产品竞争力。与信息技术、通信、互联网等行业企业跨界合作，促进资源共享与技术融合。积极参与政策制定过程，建立完善的售后服务和维修保养体系。重视车辆安全性设计和数据安全防护，保证信息安全和行驶安全。还应加强对产品的宣传，提高消费者认知度和接受度，以及其接受新技术的能力和购买意愿。

在消费者层面，通过财政补贴、税收减免等，降低消费者购车成本。提供相应的保险服务，减少消费者的风险顾虑，改进产品和服务。

(责编：郝帅、陈键)

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