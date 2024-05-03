人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

拓宽智能网联车发展空间

2024年05月03日09:07 | 来源：经济日报
小字号

原标题：拓宽智能网联车发展空间

　　当前，如何大力发展智能网联新能源汽车，坚持以科技创新引领产业创新，深化拓展开放合作，促进汽车产业高端化、智能化、绿色化升级，更好满足和创造市场需求，是一个非常重要的问题。据有关部门介绍，在一系列智能网联汽车配套政策协同支持下，我国自动驾驶出租车、无人巴士及无人配送等多场景示范应用有序开展。截至2023年8月，全国累计开放测试道路超过2万公里。

　　党的十八大以来，智能网联汽车在技术融合、产业升级、应用落地等方面取得显著成就，推动了汽车产业快速发展，为消费者提供更加安全、便捷、舒适的出行体验。汽车产业与交通、能源、信息通信等领域技术融合，向电动化、网联化、智能化方向发展，为智能网联汽车创新提供了强大动力和广阔空间。智能网联汽车市场需求增长、规模扩大、用户接受度逐渐提高，相关技术也成为推动中国汽车工业升级的重要力量。

　　智能网联汽车的发展得益于国家政策持续支持。比如，《智能网联汽车技术路线图》明确了智能网联汽车发展的目标和技术路径；《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提供了良好的产业环境和市场基础；《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》加强了生产企业及产品的准入管理，规范了市场秩序，提高了产品质量和安全水平。这些政策的出台及落实，有助于构建统一标准、高效互通的智能交通系统，对于促进规模化示范应用和新型商业模式探索起到了积极作用。

　　也要看到，我国智能网联汽车产业面临着一些短板。比如，创新成果转化机制与知识产权保护等政策法规不完善，产业标准不健全，测试评价标准缺乏，车辆难以安全高效通过复杂交通环境，等等。未来，要进一步高质量推动智能网联汽车产业发展，需政府、企业、行业组织、高校和研究机构等多方协力，从技术创新、政策支持、标准制定、基础设施建设等方面稳妥施策。

　　在宏观产业政策层面，建立健全市场准入和监管机制，完善车辆制造、道路交通、数据安全、隐私保护等规范，健全法律法规和技术标准。建设通信网络、数据处理中心、智能道路等基础设施，支持智能网联汽车测试与商业化应用。提供财政补贴、税收优惠等激励性举措，建立智能网联汽车测试和认证体系。加强国际交流与合作，参与制定国际标准，加大人工智能、大数据分析、网络安全等领域的工程师、研发人员、管理人员等人才的培养引进力度。

　　在微观经营主体层面，持续投入研发资源，攻克关键技术难题，提升高水平一体化集成能力、技术水平和产品竞争力。与信息技术、通信、互联网等行业企业跨界合作，促进资源共享与技术融合。积极参与政策制定过程，建立完善的售后服务和维修保养体系。重视车辆安全性设计和数据安全防护，保证信息安全和行驶安全。还应加强对产品的宣传，提高消费者认知度和接受度，以及其接受新技术的能力和购买意愿。

　　在消费者层面，通过财政补贴、税收减免等，降低消费者购车成本。提供相应的保险服务，减少消费者的风险顾虑，改进产品和服务。

(责编：郝帅、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“假日经济”新热潮：绿水青山、小城故事消费旺
　　从年初的“冰雪嘉年华”，到春节的“年味经济”，再到“五一”出游，消费新热点不断显现，推动消费持续扩大。“五一”假期开启，假日消费持续升温，折射出我国消费市场的活力与潜力。…
能工巧匠“亮绝活” 用“一技之长”书写追梦人生
　　劳动铸就梦想，奋斗开创未来。“大国工匠”是支撑中国制造、中国创造的重要力量，新一代高新技能人才正活跃在生产一线和创新前沿，助力高质量发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部