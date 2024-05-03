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多部门组织开展民营企业员工职业技能提升行动

2024年05月03日10:24 | 来源：新华网
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新华社北京5月3日电 《国家发展改革委等部门关于共享公共实训基地开展民营企业员工职业技能提升行动的通知》近日印发。通知提出，从2024年至2027年，加力提效用好公共实训基地，开展百万民企员工职业技能提升行动。

通知从共享场地设备、建强师傅队伍、开发优质课程、扩大岗前培训、加强在岗培训、深化以赛促训、完善就业帮扶、凝聚工作合力、推广典型经验等9个方面作出安排。

通知明确，发展改革部门要牵头建立绩效评估体系，根据地方实际确定公共实训基地为民营企业开展的岗前培训和在岗培训规模，力争2024年至2027年，每年培训民营企业员工100万人次以上，持续增强对民营经济发展的支撑带动作用。各级总工会、工商联要强化劳动者培训与企业需求对接，推动共建共享，形成工作合力。参训人员、相关企业和公共实训基地可按规定享受有关资金政策支持。

(责编：王静、杨光宇)
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