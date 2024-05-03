新华社北京5月3日电（记者韩佳诺）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会日前发布数据显示，4月份，非制造业商务活动指数为51.2%，比上月下降1.8个百分点，仍高于临界点，非制造业延续扩张态势。

统计数据显示，服务业景气水平有所回落。4月份，服务业商务活动指数为50.3%，比上月下降2.1个百分点，服务业扩张有所放缓。从行业看，多数行业生产经营持续恢复，在调查的21个行业中有15个商务活动指数高于临界点，较上月增加3个，服务业景气面有所扩大。从市场预期看，业务活动预期指数为57.4%，继续保持在较高景气区间，服务业企业对市场发展前景持续看好。

建筑业扩张略有加快。4月份，随着基础设施建设加快推进，建筑业商务活动指数比上月上升0.1个百分点，为56.3%，继续位于较高景气区间。其中，土木工程建筑业商务活动指数为63.7%，比上月上升3.9个百分点，升至高位景气区间，企业施工进度有所加快。从市场预期看，业务活动预期指数为56.1%，持续位于较高景气区间，表明建筑业企业对行业发展预期总体保持乐观。

(责编：王静、杨光宇)

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