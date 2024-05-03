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国务院国资委：以大规模设备更新促进企业高质量发展

2024年05月03日10:31 | 来源：新华社
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国务院国资委主任张玉卓近日表示，国资央企要加强组织领导，用好支持政策，稳妥有序推进，切实把各项工作抓实抓好，以大规模设备更新促进企业高质量发展。

近日，国务院国资委召开中央企业大规模设备更新工作推进会，对中央企业推进大规模设备更新工作作出部署。张玉卓是在此次会议上作出上述表示的。

会议信息显示，中央企业在推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新工作中发挥着重要作用，已在推进工作落实中取得初步成效。

张玉卓表示，国资央企要瞄准建设世界一流企业，加快推动先进设备更新，聚焦提升效率效益、先进产能、自主可控能力，加强与全球先进水平对标，更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备；加快推动数字化转型，大力推进“智改数转网联”、智能制造装备应用、数字基础设施建设，加快人工智能等新技术与制造全过程、全要素深度融合；加快推动绿色化改造，加强绿色装备推广和设备能效管理，加强与平台公司对接，形成从产品研发制造到回收利用的良性循环。

同时，他表示，国资央企要加快推动本质安全，加大老旧装置改造、安全技术应用和安全装备应用力度，从源头上减少安全风险隐患；加快强化有效供给，装备制造企业要加大新型装置设备研发推广力度，船舶制造企业要加大新能源动力船舶等研发，相关企业要加快产品优化升级。（记者王希）

(责编：王静、杨光宇)
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