原标题：“桥”见河南 全国桥梁顶级盛会在郑州举行

近年来，为适应我国交通运输行业可持续发展的需要，智能化、工业化的建造模式逐渐在大跨度桥梁建设中得以应用，并取得了一系列成果。随着新材料、新工艺与新技术的不断涌现，不仅将有效提升桥梁工程品质，而且对推动产业的转型升级起到积极作用。

为总结我国大跨径组合结构桥梁的建设成就，探索更为先进的技术，日前，“大跨径组合结构桥梁工业化、智能化建造学术会议暨安罗高速黄河特大桥考察活动”在河南郑州举行。本次会议依托安罗高速黄河特大桥，聚焦大跨径组合桥梁的建造技术。多位院士、专家及来自全国科研、建设等单位的代表，共聚中原古城，结合大跨径组合结构桥梁设计与创新、新材料与新结构、工业化及智能化建造技术、数字孪生技术的应用等议题，展开深入的研讨，探究相关前沿问题，推动技术交流与创新，助力桥梁工程建设迈上新的台阶。

中国工程院院士、中国公路学会副理事长、桥梁和结构工程分会理事长张喜刚，河南省交通运输厅一级巡视员宋华东，河南交通投资集团有限公司总经理关健分别在开幕式上发表了热情洋溢的致辞，他们充分肯定安罗高速黄河特大桥等大跨径组合桥梁在建造方面所取得的突出成果，并期望通过本次论坛，业内能碰撞出更多思维与创新的火花，使工业化、智能化的建造技术得到更为广泛的应用，为提升桥梁工程的品质与成效，促进交通强国建设做出更大的贡献。

此外，本次会议安排了多场报告，其中包含大会演讲以及平行分会场。多位国内知名桥梁专家围绕大跨径组合桥梁，从材料与结构一体化、预制拼装工艺、智能化技术应用、耐久性保障、绿色发展等多个维度，为与会人员带来了二十几个立意深远、颇具价值的报告。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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