原标题：年报披露收官 2023年北交所上市公司九成实现盈利

北京证券交易所发布的信息显示，截至4月30日，北交所全部248家上市公司均已披露2023年年报，全年共实现营业收入1737.44亿元，平均每家上市公司实现营业收入7.01亿元，与上年基本持平，九成公司实现盈利。

北交所表示，2023年，北交所上市公司保持稳健发展态势，深耕主业，持续创新提质增效，体现出创新型中小企业的发展韧性与活力。

北京证券交易所外景。新华社记者彭子洋 摄

数据显示，2023年，北交所近六成公司营业收入增长，26家公司营收增幅超过30%。北交所上市公司全年共实现净利润126.96亿元，盈利面达91.13%，其中48家公司净利润增幅超过30%，44家公司连续3年净利润实现增长。

2023年，北交所中小企业、专精特新企业发展活力显现。北交所上市公司中，中小企业占比超过八成，其中93.07%的公司2023年实现盈利，49%的公司实现营收、净利润双增长。北交所上市公司中，超五成为国家级专精特新“小巨人”企业，平均实现营业收入7.21亿元，平均实现净利润5574.62万元，均高于市场平均水平。

北交所表示，2023年，北交所上市公司中，“新三样”相关产业公司持续推进“出海”步伐，逐渐成为发展新引擎。光伏、汽车产业増势也较好。数据显示，北交所光伏产业公司2023年平均净利润为2.05亿元，同比增长44.24%。八成汽车零部件企业净利润实现增长，平均净利润5161.96万元，同比增长25.55%。

在研发投入和回报投资者方面，2023年，北交所上市公司研发支出共计87亿元，同比增长6.37%，实现连续三年增长。针对2023年度，共有218家公司推出现金分红方案，占全部公司家数的87.9%，盈利公司中有96.02%的公司拟进行分红，现金分红总额达58亿元。（记者姚均芳）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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