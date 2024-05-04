原标题：穿越深空创意征集活动启动 激发青少年探索航天热情

“未来科学家 科技小记者”穿越深空创意征集活动近日在北京启动。本届征集活动设立穿越深空漫画、虚拟现实创作、太空种子种植挑战三项创作活动，计划于今年10月完成征集评选工作。

5月1日，活动启动仪式在北京市首钢园2024第八届中国科幻大会科幻嘉年华展区举办。据知，本次创意征集活动主题是“穿越深空 探索未来”，聚焦深空探测领域，旨在激发青少年对航天科技和深空探测的热情，激励青少年运用自己的创造力，以多种方式展现对深空探测及未来科技的见解和想象。

活动现场播放了院士专家及航天员对广大青少年的寄语。深空探测实验室主任、中国工程院院士吴伟仁寄语表示，希望通过这次活动点燃青少年心中的航天梦想，培养他们探索宇宙永不满足的好奇心。

现场播放了第一届创意征集活动优秀获奖作品，一幅幅充满创意和想象的画作受到观众肯定。

活动组委会联系人、中国航天科技国际交流中心高级工程师段丽娟表示，本次活动注重“体验式转变”，引导青少年参与创意设计和动手实践，在将自身想法付诸现实的过程中收获成就感和科研经验。希望通过活动，在寓教于乐中更好激发青少年科学兴趣，形成良好的科学观念，助力提升广大青少年科学素质。（记者 张素）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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