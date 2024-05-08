郑钧天 王优玲 郭宇靖 王宁 李力可

成都全面取消限购；天津取消本市户籍居民在市内六区购买120平方米以上新房限制；北京在执行现有住房限购政策的基础上，允许已有住房达到限购套数的居民家庭或成年单身人士，在五环外新购买1套商品住房……“五一”前夕，三地先后优化调整楼市调控政策。记者“五一”假期走访了解到，随着楼市政策持续优化调整，三地房地产市场有所回暖。

在北京市海淀区北五环外的某新楼盘，记者4日看到，该楼盘售楼处的大厅沙发上几乎坐满了人。售楼处置业顾问霍先生告诉记者，“五一”期间看房的人很多，尤其是假期头两天，15个销售人员接待不过来。

“‘五一’前我们刚开盘，假期过后近300套房源已售出过半。”该楼盘销售负责人介绍说，“从购房者类型看，目前刚需和改善性需求都有。80平方米的小户型和120余平方米的大户型最受欢迎。此次新政策对于释放购房需求有一定作用，最近有不少因为放开了限购政策而来看房的客户。刚需是在周边工作的‘90后’，他们买房不仅考虑地段，对于楼盘品质和配套也有较高要求。”

北京二手房市场上，看房的人也明显多了起来。“‘五一’咨询量和成交量都多了。我们系统内这几天成交额排在前列的，近一半房源是来自五环外地区。”刚接待完客户的一名经纪人对记者说，相比去年“五一”，今年市场明显回暖，目前他正在积极拓展客户。

北京市民陈莉对记者说，她家已有两套住房，这次政策出台后可以在五环外多买一套，所以打算去看看有没有合适的改善型住房。“房价已经调整了一段时间，我们准备适时‘出手’。”

在天津，记者“五一”假期走访多个楼盘的售楼处发现，访客量有所增长。

位于天津市河西区的“体北鲁能公馆”，均价每平方米55000元、定位为改善型项目。一位销售人员告诉记者，今年楼盘销量下滑明显。新政策推出后，来访量和下单量有所增长。假期第一天他接待了近20位客户。客户主要关注到新政策中取消120平方米以上住宅的限购，信心和预期有所提振。

天津二手房市场的变化也较为明显。5月1日至5日，天津贝壳二手房合计成交877套，同比增长38.55%，环比增长0.34%。德佑房地产中介一名业务员告诉记者：“假期前4天我经手成交了两单，还有一单正在谈，都是二手房。”

在成都，新房市场在“五一”期间热了起来。“成都的新楼盘项目多，户型多样，不少开发商都有折扣和优惠，我们正在考虑购买一套养老房到成都与女儿一家团聚。”来自山西省的张美芸得知成都不再审核购房资格，特意在“五一”期间前往多个楼盘了解情况。

成都住宅与房地产业协会、成都市房地产开发企业协会举办了2024“安家成都·安逸生活”成都房产精品展。保利发展、华润置地等30多家房企、超300个楼盘项目参展。记者看到，“五一”期间成都不少开发商推出了“一口价”特价房源、限时优惠房源、购房大礼包等促销措施。

“我们采取了‘五一’特价房和成交送家电措施进行促销。”成都越秀房地产开发有限公司营销负责人魏俊青向记者介绍，该公司“五一”期间日均成交套数环比上涨80-150%，累计成交超过3.5亿元。

记者观察到，以成都家庭首套住房贷款100万元、按30年混合贷等额本息贷款为例，与2019年至2020年成都房贷高点首套房五年期以上6%的利率、公积金贷款五年以上4.5%的利率相比，目前月供从5252.58元降至4306.27元，还款总支出将减少34万余元。

链家数据显示，今年“五一”期间北京二手房日均成交量同比增长43%，成都、天津分别同比增长28%、19%。

业内人士认为，随着国家层面支持刚性和改善性需求的一系列改革措施持续发挥作用，地方政府充分运用调控自主权，因城施策，优化调整房地产政策，市场预期正逐步改善。

新华社北京5月7日电

(责编：王震、陈键)

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