原标题：隆基再破世界纪录，并发布第二代超高效BC产品

当地时间5月7日，全球领先的太阳能科技公司隆基绿能在西班牙马德里重磅发布了晶硅电池效率新纪录与全新一代超高价值组件产品Hi-MO 9。隆基绿能创始人、总裁李振国，隆基绿能副总裁佘海峰，隆基绿能首席科学家、中央研究院副院长徐希翔博士，及全球客户代表、媒体记者等两百余人共同见证了产品的发布。

隆基新品发布会现场

Hi-MO 9组件基于高效HPBC 2.0电池技术打造，集多种先进技术于一身，拥有更高发电能力、更低BOS成本和更高可靠性等核心优势，最高功率660W，转换效率高达24.43%，是隆基绿能深度洞悉客户需求，以颠覆性创新为全球光伏市场打造的又一款超高价值组件产品。

极限冲锋永无止境，光伏效率再获突破

发布会现场，隆基向世界公布了其研发团队刚刚创造的BC技术效率新纪录。经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）认证，隆基自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）光电转换效率达到27.30%，再次刷新了单结晶硅光伏电池转换效率的世界纪录。这是继2023年12月隆基创下HBC电池转换效率27.09%世界纪录后的再突破，也代表了隆基在BC电池技术高转换效率与可量产工艺制程方面的信心与实力。在此之前，隆基已先后16次打破电池效率世界纪录，并成为晶硅单结电池和晶硅-钙钛矿叠层电池两大赛道电池效率世界纪录的“双料冠军”。

BC技术高能加持，发电效能再迎巅峰

Hi-MO 9所搭载的HPBC 2.0技术基于BC技术平台，使用了隆基自有的高品质泰睿硅片，结合隆基创新自研的复合钝化技术，对电池的光线吸收、光电转化和电流传输能力进行了大幅度的优化升级。在新一代高效发电技术的赋能加持下，Hi-MO 9组件全生命周期的发电效能和可靠性表现全面“起飞”，它将以无与伦比的价值收益为全球用户带来超越极限的巅峰体验。

拥有诸多发电“绝技”的Hi-MO 9，无惧户外高温、高湿等恶劣环境，甚至在光线辐照不均的情况下，依然可以高效发电，终端客户价值由此瞬间拉满。

无惧极端挑战，“灯塔标准”重塑极致可靠

值得一提的是，作为全球光伏行业首个灯塔工厂，隆基嘉兴灯塔工厂在包括自动化、工业物联网（IIoT）、数字化、大数据分析、第五代移动通信技术（5G）等方面的应用，已走在行业前列，这也意味着隆基拥有全球光伏行业智能制造和数字化的最高水平。灯塔工厂和“隆基产品生命周期标准”的双重护航，从根本上保障了Hi-MO 9产品的超高品质与极致可靠性。据了解，原材料管控方面，隆基的材料导入标准、来料检验标准、材料性能监控计划均是行业标杆；制程质量管控方面，隆基的自动化智能车间内，22级制造工序更是可以实现338项制程管控、153道质量检测；成品可靠性监控方面，隆基按月度、季度、年度进行可靠性能测试，不间断可靠性能测试会覆盖每一款产品、每一套BOM，全面保障成品可靠性。

作为隆基的年度重磅新品，Hi-MO 9预计于今年四季度实现规模化量产，一个崭新的光伏时代就此到来。

无限收益，交付与你。在BC技术浪潮的推动下，隆基将始终锚定“第一性原理”，在极限之外再探极限，不断为全球能源市场提供更具价值的光伏产品和绿色能源解决方案。再度领衔，Hi-MO 9将成为新的行业标杆，它将以引领者之姿，为绿能世界和零碳地球梦想的实现注入无限动能。

(责编：曹淼、李源)

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