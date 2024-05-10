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积极因素不断增多 “质升量稳”动能增强——前4个月我国外贸向好态势进一步巩固

邹多为
2024年05月10日03:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月9日电 题：积极因素不断增多 “质升量稳”动能增强——前4个月我国外贸向好态势进一步巩固

　　新华社记者邹多为、唐诗凝、丁乐

　　9日，海关总署发布最新数据：今年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元，同比增长5.7%。3月份，我国进出口同比增速有所滑落；4月单月，以人民币和美元计，进出口分别增长8%和4.4%，外贸向好态势明显。

　　透过“外贸之窗”可以看到，我国持续扩大高水平对外开放，一系列稳外贸政策举措助力广大外贸主体迎难而上、创新发展，推动外贸“质升量稳”，为巩固经济运行回升向好注入信心和动能。

　　态势向好，外贸基本面继续改善

　　外贸规模13.81万亿元、同比增长5.7%——对于前4个月的外贸表现，海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国外贸领域的积极因素不断增多，动能持续增强，前4个月进出口增速较一季度加快0.7个百分点，规模创历史同期新高，我国外贸向好态势进一步巩固。

　　具体来看，我国主要出口产品竞争优势不断增强。随着科技创新持续推动产业创新，前4个月，船舶、电动汽车、工程机械等中国制造、中国创造产品国际市场需求广阔，出口分别同比增长108.4%、28.3%、16.2%。

　　同时，进口延续向好势头。国内生产持续改善带动相关产品进口加速，前4个月，我国制造业中间品进口同比增长10%，增速较一季度加快2.3个百分点。

　　累计增速稳中有进的同时，单月数据的强势复苏让人眼前一亮：4月份进出口3.64万亿元，同比增长8%，一举扭转上月负增长局面。其中出口额和进口额分别提升8.9个百分点和10.2个百分点，彰显较强韧性。

　　吕大良表示，4月份，我国对新兴市场进出口持续向好，对欧美等传统市场进出口由降转增，加上较去年同期多2个工作日，拉动整体进出口增速由负转正。

　　提质挖潜，外贸新动能加速释放

　　3月，新西兰今年首艘水果专船抵达上海，传递南半球“滋味”；4月，广州白云机场新开法国货运航线，双边合作互利互惠；5月，首列广汽传祺汽车专列从广州开往欧洲，国产汽车出口再添新通道……中国外贸提质增效加速跑，动力潜力齐释放。

　　——外贸经营主体活力充沛。前4个月，我国有进出口实绩的民营企业数量同比增加10.1%，进出口值增长10.7%，占我国外贸比重达54.6%，比去年同期提升2.5个百分点。

　　——多元化国际市场布局持续深化。前4个月，我国对共建“一带一路”国家进出口同比增长6.4%，对拉美、非洲、中亚五国等新兴市场进出口分别增长11.7%、7.7%、17.9%，均高于我国外贸整体增速。

　　然而，回稳向好的背后仍有困难和挑战。外需增长预期放缓、地缘冲突风险增多、贸易保护主义势头上升等情况突出。

　　复杂严峻的形势下，不确定性越是上升，越要向“新”发力。

　　4月底召开的中共中央政治局会议指出，要积极扩大中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口，支持民营企业拓展海外市场，加大力度吸引和利用外资。

　　自动投料的智能炒菜机、无线吸拖一体洗地机……添可智能科技有限公司由代工生产转向做自主品牌产品。公司国际事业运营部总经理罗明波说：“‘中国智造’市场空间大，现在与外国客商的合作方式不断翻新，预计海外业务持续两位数增长。”

　　刚刚闭幕的广交会也折射中国外贸“新”图景：新产品、新技术、新材料、新工艺、新创意层出不穷，更多高端、智能、绿色、低碳产品涌现，受到国际市场热捧，为外贸发展注入新活力。

　　以变应变，政策“大礼包”提振信心

　　今年以来，多部门接连发布一系列推进制度型开放、扩大高水平对外开放的新举措，涵盖民营企业、跨境贸易、金融开放等多个领域。

　　在紧张生产的浙江创新激光设备有限公司车间，刚从广交会回来的总经理彭学舟信心满满：“今年不仅要出国参展，还计划在德国成立合资公司，重点开发新兴市场。”

　　紧随全球价值链产业链的演变而灵活调整，又有稳外贸政策措施持续加持，中国外贸展现超强的韧劲和应变能力。

　　对内，改革谋新。海关总署新增17项便利措施，将经认证的经营者（AEO）制度拓展到跨境电子商务等新兴业态和广大中小微企业。

　　“公司通过AEO认证标准，通关效率提高30%，管理水平、企业商誉和综合竞争力提升。”万宝集团副总经理段松涛说，“充分利用AEO制度红利，我们加大科技创新，加速智造出海。”

　　向外，开放升级。诸多外贸企业想方设法稳住对发达经济体的出口，乘着“一带一路”共建的东风，拓展中间品贸易和跨境电商业务。

　　江苏省苏豪控股集团有限公司向新业态服务商转变，在哈萨克斯坦设中亚江苏中心。“探索‘中欧班列+海外仓’‘跨境电商+产业带’等外贸新模式，我们协同上下游形成更强竞争力。”苏豪副总裁丁海说。

　　“综合当前数据来看，预计二季度我国外贸形势将逐步向好。”国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任赵福军表示，随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进，我国贸易高质量发展新动能将加快培育，外贸增长将持续焕发新活力。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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