新华社北京5月10日电 针对美方近日以所谓涉军、涉俄等为由，将37家中国实体列入出口管制“实体清单”，商务部新闻发言人10日表示，中方对此坚决反对，敦促美方立即停止错误做法。

这位发言人表示，长期以来，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，打压遏制他国企业，严重损害企业合法权益，破坏全球产业链供应链安全稳定，阻碍世界经济复苏和发展。中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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