中国人民银行5月10日发布的报告显示，一季度金融机构信贷冲高现象有所缓解，在保持对实体经济支持力度的同时，投放节奏更趋均衡。金融机构贷款量稳价降，结构持续优化。

图为中国人民银行总行大楼。新华社发

中国人民银行发布的2024年第一季度中国货币政策执行报告显示，今年以来，中国人民银行着力引导金融机构加强信贷均衡投放，为支持实体经济留有后劲，提升信贷增长的质效和稳定性。

数据显示，3月末，我国金融机构本外币贷款余额为251.8万亿元，同比增长9.2%，比年初增加9.6万亿元；人民币贷款余额为247万亿元，同比增长9.6%，比年初增加9.5万亿元。

报告称，目前，我国信贷总量已从过去两位数以上的较高增速放缓至个位数，但这不意味着金融支持实体经济力度减弱。随着经济结构调整、转型升级加快推进，信贷需求较前些年出现“换挡”，信贷结构也在优化升级，即使信贷增长比过去低一些，也足够支持经济保持平稳增长。

数据显示，3月末普惠小微贷款余额和制造业中长期贷款余额同比分别增长20.3%和26.5%，民营经济贷款余额同比增长10.7%，均超过全部贷款增速。

报告称，随着信贷结构有增有减，盘活被低效占用的金融资源，减少资金空转沉淀，大力发展直接融资，将会使得信贷总量增速放缓，真正需要资金的高效企业会获得更多融资，从而提高资金使用效率和金融支持质效。

在融资成本方面，3月新发放企业贷款加权平均利率为3.73%，较上年同期低0.22个百分点。根据报告，中国人民银行将持续深化利率市场化改革，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。（记者吴雨、张千千）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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