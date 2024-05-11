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证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》

2024年05月11日08:55 | 来源：新华社
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证监会5月10日发布了修订后的《关于加强上市证券公司监管的规定》，新规自发布之日起实施。

在统筹规范融资行为方面，规定要求证券公司首次公开发行证券并上市交易和再融资应当结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等，合理确定融资规模和时机，严格规范资金用途，聚焦主责主业，审慎开展高资本消耗型业务，提升资金使用效率。

在完善信息披露要求方面，规定要求上市证券公司在季度报告、中期报告、年度报告中披露净资本等主要风险控制指标的具体情况和达标情况；当核心风险控制指标不符合规定标准的，应当及时以临时公告方式披露，说明原因、目前的状态和可能产生的影响。

证监会表示，本次修订突出目标导向和问题导向，明确要求上市证券公司，以更鲜明的人民立场、更先进的发展理念、更严格的合规风控和更加规范、透明的信息披露，努力回归本源、做优做强。（刘慧、韩昊鹏）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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