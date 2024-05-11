科技日报北京5月10日电 （李仪 杨璐 记者付毅飞）10日，中国国家航天局在京举办嫦娥六号任务巴基斯坦立方星数据交接仪式。

中国国家航天局局长张克俭向巴基斯坦驻华大使卡里尔·哈什米交接数据，并共同为嫦娥六号任务巴基斯坦立方星拍摄的首幅影像揭幕。

5月8日16时14分，嫦娥六号任务搭载的国际载荷之一巴基斯坦立方星与轨道器在周期12小时环月大椭圆轨道的远月点附近分离，随后成功拍摄第一幅影像。巴基斯坦立方星项目实现了“成功分离，获得遥测”的既定目标，任务取得圆满成功。

仪式上，国家航天局探月与航天工程中心作嫦娥六号任务情况报告，巴基斯坦空间技术研究所作载荷研制及国际合作情况报告，上海交通大学作为该载荷中方责任单位报告了合作研制情况。

此次数据交接仪式由国家航天局总工程师李国平主持，国家航天局国际合作司、探月与航天工程中心、中国科学院国家天文台、上海交通大学、巴基斯坦空间和外大气层研究委员会及亚太空间合作组织等单位代表出席。

巴基斯坦立方星由巴基斯坦空间技术研究所和上海交通大学于2023年初启动联合研制，2024年按计划完成与嫦娥六号探测器的总装、测试和发射场准备，5月3日随嫦娥六号探测器发射升空。该项目成功验证了纳卫星月球轨道探测技术，探索了中巴月球与深空探测任务合作模式，为后续任务中双方更深入的合作奠定了基础。

(责编：王震、杨迪)

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