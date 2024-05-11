原标题：品牌中国战略规划院发布“品牌赋能县域经济高质量发展行动”

5月10日，在我国第8个中国品牌日到来之际，品牌中国战略规划院与中国老区建设促进会在京共同发布“品牌赋能县域经济高质量发展行动”。

行动以助力革命老区经济高质量发展为切入点，聚焦新时期县域经济发展的战略需求，提供四大支撑：一是研究引领实践。协同智库专家和战略合作伙伴持续开展应用研究，助力县域经济转型升级；二是创新品牌赋能。综合运用品牌专业能力和多元智库力量，创新品牌赋能县域经济方式方法，助力地方构建新质生产力、实现高质量发展；三是打造示范平台。聚合多方资源，建立有效工作平台机制，通过与中国老促会等合作单位一起努力，深挖革命老区和红色文化品牌价值；四是做好品牌传播。通过品牌中国-长安对话系列活动，综合发挥品牌中国战略规划院、县域融媒体矩阵与央媒、地方媒体和新媒体的立体传播效应，因地制宜助力县域特色品牌实现高效传播、精准推广，让更多的县域品牌深入人心、口口相传、走向世界。

品牌中国战略规划院理事长陈志鸿表示，近年来，我国品牌发展内涵不断丰富、实践不断创新，品牌中国战略规划院作为专注品牌战略规划与实践的专业智库机构，将联手中国老区建设促进会等单位，为实现中国式现代化做出品牌贡献。

活动中讲述的坦洋功夫茶、柳州螺狮粉、大同黄花等典型县域品牌发展的经典故事，展示了县域经济贯彻新发展理念，发挥品牌引领作用的勃勃生机。

品牌中国战略规划院在京院领导、智库专家、合作单位负责人等参加了主题活动。

(责编：董童、李源)

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