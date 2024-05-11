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新三板挂牌公司2023年营收合计1.57万亿元 实现连续三年增长

2024年05月11日10:42 | 来源：新华社
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全国股转公司发布的消息显示，全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌公司2023年营业收入合计为1.57万亿元，同比增长3.08%，实现连续三年增长。

全国股转公司表示，从披露年报的5926家公司情况看，2023年新三板挂牌公司整体经营稳健，专精特新中小企业不断聚集，新挂牌公司、新进入新三板创新层的公司，以及筹备北交所上市的公司质量持续提升，新三板市场生态积极向好。

据统计，2023年，挂牌公司长期资产投资818.06亿元，同比增加8.33%，高于营业收入增速，显示投资扩产意愿上升，向好预期正在修复。2023年，共有547家挂牌公司完成573次发行，累计融资180.19亿元，募资投向主要为补充流动资金及偿还贷款，助力中小企业保生产、过难关。

数据显示，挂牌公司持续加大研发投入，不断提升内生发展动力。2023年，挂牌公司研发投入548.89亿元，同比增长2.50%，连续五年保持增长。目前，新三板挂牌公司中有917家为国家级专精特新“小巨人”企业，同比增加228家。

在北交所撬动作用下，新三板筹备在北交所上市的公司呈现良好成长势头。据统计，564家正在筹备北交所上市的挂牌公司中，约四成为国家级专精特新“小巨人”企业。

随着北交所市场改革效应的逐步释放，新三板市场挂牌热度持续上升，2023年共有326家公司新增挂牌，同比增加两成。同时，新挂牌公司总体质量不断提升，2023年平均营业收入、净利润分别较2022年新增挂牌公司提高16.33%、39.84%。（记者姚均芳）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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