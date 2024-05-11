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境外首发银联锦绣中华卡 外籍人员来华支付体验再升级

2024年05月11日13:06 | 来源：中国银联
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原标题：境外首发银联锦绣中华卡 外籍人员来华支付体验再升级

　　银联“锦绣行动2024”取得新成果。日前，银联国际宣布与中国银行新加坡分行合作推出银联锦绣中华卡，这也是锦绣中华卡首次落地境外市场。这一卡产品具有“卡、码、Pay”全解决方案优势，并搭载丰富的中国特色主题权益，进一步提升外籍人员来华支付体验。中国银联党委书记董俊峰，中国银行执行董事、副行长林景臻视频致辞，中国银行新加坡分行行长史炜出席活动。

　　董俊峰表示，作为全球主要卡组织，银联高度重视外籍人员在华支付体验，今年初推出“锦绣行动2024”，进一步提升对外籍人员来华的支付服务能力。此次与中国银行新加坡分行合作推出银联锦绣中华卡，为新加坡居民提供新的支付选择的同时，展示中国的锦绣河山和好客之道。未来，银联将不断完善网络、产品、服务，为境外人员打造更便捷、安全的支付体验。

　　林景臻表示，优化支付服务是践行金融工作政治性、人民性的重要体现。为外籍来华群体提供优质、高效的支付服务，是中国银行与中国银联共同的目标，也是承接国家高水平对外开放大局、促进中新两国人文和经贸往来的重要举措。

　　此次全新推出的锦绣中华主题银联卡具有三大特点：一是结合外国友人不同的支付习惯，同步发行实体卡与虚拟卡，可兼顾持卡人刷卡、取现、扫码和非接等多元化支付需求。二是搭载丰富用卡权益。在普惠1%返现权益基础上，指定节假日或旅游旺季在华用卡，可叠加最高9%的额外返现。银联还将境内优势服务场景和热门优惠活动转化为长期用卡权益，覆盖机场礼遇、交通出行、热门景点、文化艺术、特色美食等5大类精选商户，更好地保障外籍人员在华旅游、学习和工作。三是卡面设计独具匠心。锦绣中华卡精选“迎客松”“梅影香”“山水间”三类特色卡面，持卡人在支付无忧的同时，也可体验中华名山胜水和人文底蕴。

　　在新加坡，商户POS终端的银联卡受理覆盖率已超90%，当地累计发行了超过180万张银联卡，落地了10个银联钱包，覆盖超300万本地用户，这些卡片、钱包在我国境内的交易量持续增长。此次，银联国际与中国银行新加坡分行深化合作，将面向来华商旅广泛发行锦绣中华卡，并联合开展品牌推广和营销活动。未来，韩国、蒙古国、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等地主流机构也将陆续发行锦绣中华卡。

　　在境外，银联受理网络已延伸至182个国家和地区，覆盖约6700万线上线下商户，81个国家和地区发行了超2.3亿张银联卡，35个国家和地区落地约200个银联钱包。这些产品跨境通用，可在境内ATM、POS终端和二维码受理点便捷使用，成为外籍人员在华所青睐的支付选择。

(责编：董童、李源)
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