王丹丹

与会嘉宾参观“AI互动牙刷”。人民网 李静晔摄

一块显示屏、内置传感器，不仅可以做到数据分析直传，还能进行AI互动……在江苏扬州生态科技新城杭集镇，一款“儿童AI互动牙刷”的新品发布引起广泛关注。

40平方公里，4.5万人口，杭集不过是一座小镇；年产75亿支牙刷，占据全国80%以上、全球35%以上的市场份额，杭集又是名副其实的“中国牙刷之都”。在业内人士看来，此番发布的AI互动牙刷透露出行业新的风向标，也传递出当地寻求产业数字化转型的强烈信号。

牙刷之都新落子

来到扬州生态科技新城内的杭集高新区中杭日化园，一座现代化的智能工厂已然落成，欧可林数字化口腔健康项目进入了全面调试阶段，预计将于5月20日投产。这是云顶公司在扬州牙刷产业的重要落子。

欧可林首席执行官刘书润介绍，2023年10月，该项目在扬州（深圳）高质量发展产业推介会上签约。“基地专注于数字化口腔健康领域，集生产、研发、销售于一体，预计全面达产后将形成1.5亿元的年开票销售。”刘书润表示，项目将为当地建设口腔健康数字科技馆、数字口腔产业研究院提供支撑，谋划制定数字牙刷国家或行业标准，为地方带来经济、科创、人才、标准、成果转化等贡献。

“数字化口腔健康科技馆旨在打造国家级数字化口腔科普体验教育中心标杆之所，提供数字化口腔健康管理全流程沉浸式体验；数字口腔健康研究院借助欧可林公司相关技术优势和协会资源，开展基础学科研究、知识成果转化、专业人才培养、中小企业服务、口腔产业孵化等。”杭集高新区（杭集镇）经济发展局局长刘锐介绍，通过数字技术的引领和撬动，赋能杭集口腔护理产品企业发展，推动传统产业转型升级。

如今，规划正从设计图走向施工图，成果亦初步呈现。在此次欧可林“AI互动牙刷”新品发布会上，中国口腔清洁护理用品工业协会华东办事处揭牌成立，全国首个数字化牙刷团体标准也在当地发布。

“数字化牙刷团体标准是一次颠覆性的改变。”在中国口腔清洁护理用品工业协会理事长相建强看来，传统口腔清洁护理用品企业必须抢抓风口，加快转型步伐，致力于产品创新，推动企业向价值链中高端迈进，通过推动数字化牙刷的发展可以提升牙刷行业的技术革新和产业升级。

笃定数字化转型

AI口腔管家技术现场演示。人民网 李静晔摄

驱车进入扬州生态科技新城，沿着328国道向东驶过杭集镇，周边分布着2000余家牙刷及配套企业，集聚了高露洁、倍加洁、三笑、两面针等牙刷龙头企业，助力当地成为全球最大的牙刷生产基地和酒店日用品生产出口基地。

一个小镇，“刷遍”全球，牙刷年产值达130多亿元。在很多人看来，杭集牙刷实现再突破并非易事。4年前，杭集高新区党工委书记黄金勇曾表示：“我们的牙刷和酒店日用品产业，市场占有率已接近行业‘天花板’，要捅破‘天花板’，必须加速园区‘二次创业’，开启转型升级的新征程。”

对此，杭集一方面通过实施“技术、节能、绿色、智能”四大改造工程，鼓励牙刷企业通过技术创新、数字化转型，擦亮自主品牌，提升产品附加值和影响力；另一方面将目光转向了新项目：坚持“项目为王”，一切围绕项目转、一切盯着项目干。

去年4月，牙刷领军企业三笑集团的绿色智能工厂迎来一座工业4.0时代的“黑灯工厂”，也迎来了老国牌智转数改的“高光时刻”。

“总投资10亿元，4月拿地开工，12月投产，项目实现当年开工、当年建设、当年投产达效，是‘杭集速度’的典型示范。”刘锐说，项目配合智能化管理系统，配备智能机器人、自动化流水线，迈出杭集传统产业转型升级重要一步。

杭集电商产业园累计入驻企业200余家，产品从牙刷、酒店用品延伸至高端日化、大众健康等，力拓电商市场；随着中杭日化产业园竣工验收，专业从事化妆品生产及销售的法国娇慕，设立化妆品研发、生产及销售基地，扩大生产；两面针公司计划今年投资建设10亿元的中草药功能性口腔护理用品产业基地……随着一个个项目开工、签约、投产，当地牙刷产业转型之势渐显。

“期待携手广大企业、行业翘楚、专家学者，共同分享千亿数字口腔新蓝海，让数字牙刷成为家庭标配，让口腔健康助力‘健康中国’建设，共创‘中国口腔护理用品之都’。”扬州生态科技新城党工委书记李桂山说。

(责编：王震、吕骞)

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