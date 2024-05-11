新华社北京5月11日电（记者樊曦、韩佳诺）记者11日从中国铁建股份有限公司了解到，我国自主研发的海底隧道盾构机“深江一号”负责深江铁路珠江口隧道施工，目前已顺利掘进至海平面下100米深处。

据中铁十四局项目负责人李兵介绍，“深江一号”盾构机总长130米，总重3800吨，开挖直径达13.42米。珠江口隧道是深圳至江门铁路的关键控制性工程，全长13.69公里，其中隧道盾构段最深处位于海底106米，是我国最深海底隧道。

“‘深江一号’盾构机全线长距离下坡掘进，下穿珠江入海口，工程地质条件极其复杂。目前，盾构机已累计掘进3320米。”李兵说。

珠江口隧道建设是我国地下空间开发利用的一个注脚。11日，中铁十四局“深江一号”盾构机模型亮相在上海开幕的2024年中国品牌日活动现场，吸引不少参观者。中国铁建地下空间开发品牌展区，通过全景式展现向观众科普中国地下空间开发核心技术。参观者通过裸眼3D，可看到盾构机犹如巨龙般在海底延伸；通过光影电梯，可深入正在地下搭建的“未来之城”，从36米到100米再到地下2400米，身临其境体验地下空间建造的神奇。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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