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大容量钠离子电池储能电站在广西投运

2024年05月12日03:46 | 来源：新华社
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记者从广西电力部门了解到，5月11日，大容量钠离子电池储能电站——伏林钠离子电池储能电站在广西南宁建成投运。

当前，我国新型储能技术路线以锂离子电池为主导。区别于常规的电化学储能电站，伏林钠离子电池储能电站采用全新自主研发的大容量钠离子电池储能技术，通过自主创新，率先将钠离子电池技术应用于大容量储能电站。

据介绍，该电站由南方电网广西电网公司投资建设，本期投产规模为十兆瓦时。项目整体建成规模将达到百兆瓦时，每年能发出清洁电能7300万度，相应减少二氧化碳排放5万吨，可满足3.5万居民用户的用电需求。

在伏林钠离子电池储能电站主控楼里，技术人员通过电子大屏实时监控储能电站设备。（南方电网广西电网公司供图）

在电站主控楼里，技术人员通过电子大屏实时监控储能电站设备。“通过大屏，我们可以看到储能电站运行设备的实时参数。通过相连的线路，储能电站可以智能化参与电力调峰，实现灵活存储和释放新能源电量，把清洁电力送到千家万户。”南方电网广西南宁供电局高级工程师罗传胜说。

图为在广西南宁建成投运的伏林钠离子电池储能电站。（南方电网广西电网公司供图）

中国科学院物理研究所研究员胡勇胜介绍，钠离子电池的工作原理与锂离子电池相似，生产工艺类同，产业线转换成本相对较低，可推动实现大规模风电、光伏发电的经济并网。广西伏林储能电站顺利投运，为钠离子电池储能技术大范围应用提供了实证支撑，未来有望进一步推动产业链条的发展。（记者 陈一帆）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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