新华社广州5月11日电（记者 吴涛）广东电网公司宣布，自11日起，闽粤联网工程将以200万千瓦满通道能力向广东送电，这是该工程首次“满负荷”向广东送电。此次送电为期10天，预计送电量2.8亿千瓦时。

受地理气候等分布特性影响，我国能源分布呈现明显的不均衡性。福建入夏较广东晚一些，两省电力负荷特性具有互补性。广东电网市场营销部营业科负责人梁志远说，当5月份广东开始入夏后，福建仍有富余电量可以送到广东，支持广东夏季用电负荷高峰；而7-9月西南水电充裕时，广东一旦有电力盈余则可送入福建，缓解福建夏季负荷高峰期的供电压力。

近年来，广东、福建两省发改部门签订了电力电量互送协议，扩大了省间电力互济互惠成果。两省至今已累计完成25次电力互送交易。

今年5月，为最大化提高夏季负荷攀升期的电力供应保障能力，广东、福建两省能源局组织电网公司提前优化闽粤联网工程送电安排，将福建送广东电力首次提升至满通道200万千瓦，以缓解广东电力供应压力。“除此以外，我们还依托南方电网区域平台，协调落实西电增送富余电力573万千瓦，充分发挥省内新型储能的灵活调节能力，多措并举提升供应能力。”广东电网调控中心运行策划部交易组组长杨民京说。

闽粤联网工程是国家“十四五”规划现代能源体系建设的重要工程，对于推进国家电网、南方电网两大电网体系互联互通，实现能源资源大范围优化配置具有重要意义。工程投产以来累计输送电量超53.4亿千瓦时，进一步提高了广东、福建电网资源优化配置能力和经济运行水平。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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