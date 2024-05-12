原标题：发展绿色金融 建设美丽中国

本报北京5月11日电（记者温源）5月10日，中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会联合召开绿色金融服务美丽中国建设工作座谈会。会议提出，要发展好绿色金融，支持实体经济绿色低碳发展和美丽中国建设。

近年来，金融部门在绿色金融标准体系建设、信息披露、激励约束机制、产品服务创新、国际合作等方面不断探索，取得积极成效，为绿色金融服务美丽中国建设奠定了良好基础。

会议指出，金融管理部门、生态环境部门、金融机构和有关企业要加强跨部门、跨领域协同合作，加强统筹谋划，进一步强化顶层设计。推动环境要素市场建设，分阶段逐步扩大我国碳市场行业覆盖范围，完善全国温室气体自愿减排交易市场。利用好生态环境有关机构和单位的专业性优势，强化在碳核算、第三方评估认证等方面的技术支持。发挥金融机构、金融基础设施等的积极作用，进一步助力碳市场建设。加强政银企三方融资对接，建立服务美丽中国建设重点项目联合推介机制。

会议强调，各金融机构要在整体战略中充分考虑对经济社会绿色转型的适应性，将气候风险纳入整体风险管理体系，更好适应和支持经济社会转型发展需要。围绕绿色金融完善组织建设，强化考核激励，提高金融服务专业化水平。强化绿色金融产品和服务力度，拓宽项目还款及担保方式，探索环境权益抵质押贷款、环境效益挂钩贷款、绿色信贷资产证券化等创新产品。切实提高绿色金融投向精准度，提升信息披露和碳核算水平，防范“洗绿”“漂绿”“假转型”。

(责编：杨曦、陈键)

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