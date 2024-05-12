金观平

原标题：坚持以高水平保护支撑高质量发展

西部地区是我国重要的生态安全屏障。习近平总书记在主持召开新时代推动西部大开发座谈会时强调，要坚持以高水平保护支撑高质量发展。这为新时代推动西部大开发、筑牢国家生态安全屏障提供了重要遵循。

有效保护生态功能强的地区，创造更多生态产品，这是西部地区的重要使命。党中央对新时代推进西部大开发形成新格局作出部署5年来，西部地区生态环境保护修复取得重大成效，高质量发展取得积极进展。今年春天，宁夏已完成营造林3万亩。在兰州，城市雨污水管道分流项目正加紧施工，将进一步保障黄河水质安全。在“中华水塔”三江源国家级自然保护区，藏羚羊种群数量增至7万多只，保护级别从“濒危物种”调降为“近危物种”。

绿水青山就是金山银山。西部地区统筹高水平保护和高质量发展取得了显著成就，高水平生态环境保护为地区发展增添新动能，百姓幸福感明显增强，居民人均可支配收入从2019年的2.4万元增长至2023年的3.1万元。各地各部门要勇担使命，始终牢记“国之大者”，把生态保护融入西部大开发的方方面面。

高水平保护是高质量发展的重要支撑。当前，西部地区仍有大面积的生态脆弱地区，要始终把生态环境保护放在第一位，坚持在开发中保护、在保护中开发。着力支持西部地区区域性中心城市发展壮大，提升本地市场潜力，产生集聚效应，促进创新衍生，进而推动西部大开发加快形成大保护、大开放高质量发展新格局。

高水平保护可通过生态环境分区管控、环评等方式，为高质量发展把好关、守好底线。要加强生态保护和修复，持续优化国土空间开发保护格局，加强生态环境分区管控，加快推进重要生态系统保护和修复重大工程，打好“三北”工程三大标志性战役。同时，要持续深入打好污染防治攻坚战，深化重点区域、重点领域污染防治，大力推动传统产业节能降碳改造，有序推进煤炭清洁高效利用，助力生态环境高水平保护。

高水平保护可以通过减污降碳协同增效和环境标准提升，推动产业结构、能源结构、交通运输结构转型升级，从而“倒逼”高质量发展。要协同推进降碳、减污、扩绿、增长，加快推动发展方式绿色转型，因地制宜发展新质生产力。

处理好发展和保护的关系，是人类社会发展面临的永恒课题。在新时代推动西部大开发的过程中，各地各部门要承担好维护国家生态安全重大使命，把生态环境保护工作放到中国式现代化建设全局中定位思考、统筹推进，也要根据各地禀赋条件因地制宜、分类施策，共建共享美丽中国，谱写西部地区人与自然和谐共生的新篇章。

(责编：杨曦、陈键)

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