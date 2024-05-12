姚 进

原标题：有效匹配实体经济用款需求

5月11日，中国人民银行公布最新金融统计数据显示，今年前4个月，社会融资规模增量累计为12.73万亿元，人民币各项贷款增加10.19万亿元，均处于历史同期较高水平。专家表示，今年以来，人民银行宏观调控力度加大，年初超预期降准降息，近期又增设了5000亿元科技创新和技术改造再贷款，有助于保持货币信贷支持力度稳固。

数据显示，4月末，社会融资规模存量389.93万亿元，同比增长8.3%，同经济增长和价格水平预期目标基本匹配；人民币各项贷款余额247.78万亿元，同比增长9.6%，增速与上月末持平。

“以往金融机构信贷投放有‘开门红’的季节性规律，今年一季度贷款冲高已有缓解，投放节奏较去年更为平滑。”华创证券首席宏观分析师张瑜说，当前信贷均衡投放效果初步显现，为年内贷款增长留有后劲，也将更有效匹配实体经济经营主体的用款需求。

资金价格、结构等方面数据也反映出金融支持力度较强。1月至4月，企业贷款利率稳定在3.7%左右，比去年同期进一步下行，社会综合融资成本稳中有降；主要金融机构制造业中长期贷款、普惠小微贷款、绿色贷款同比增速大体保持在20%至30%，均快于全部贷款增速，金融资源支持做好“五篇大文章”正加速见效。

今年以来，人民银行通过下调存款准备金率和支农支小再贷款利率等措施，引导市场利率下行，政策效果明显，贷款利率进入“3”时代，有效减轻企业利息负担。

4月份公布的贷款市场报价利率（LPR）较上月持平，延续了此前的稳定态势，符合市场预期，也反映出当前货币政策在稳健中寻求平衡的特点。民生银行首席经济学家温彬认为，当前部分信贷利率已经较低，LPR报价维持不变，也旨在防空转、提效率，这样既能助推经济增长，又能引导存量金融资源结构调整。

禁止银行手工补息，银行机构负债端压力将有所缓解。近期，利率自律机制发布倡议，要求银行禁止通过手工补息的方式高息揽储，并于2024年4月底前完成整改。招联首席研究员董希淼表示，过去手工补息变相突破存款利率授权上限，抬高银行负债成本，影响金融支持实体经济的可持续性。同时，高息揽储对金融市场秩序带来一定影响，导致银行间竞争加剧。

4月，人民银行新设立了5000亿元科技创新和技术改造再贷款，放宽普惠小微贷款支持工具支持范围、延续实施普惠养老专项再贷款，通过完善政策激励机制引导商业银行做好金融“五篇大文章”。

建设银行战略与政策协调部总经理乐玉贵认为，“五篇大文章”涉及的领域均是百万亿级的“大赛道”，有助于推动金融业摆脱对房地产、基建等大行业、大企业的传统路径依赖，不断提升综合服务能力，培育新的业务与盈利增长点。

信贷投向优化也能体现盘活金融资源的要求。对有真实合理融资需求、符合高质量发展方向的经营主体，提供更加便利、优惠的贷款支持，有利于盘活存量资金，缓解资金沉淀空转，提升金融资源配置效率。湖南巴陵炉窑节能股份有限公司负责人周绍芳介绍，3月份公司刚拿到1000万元信用贷款，利率只有3.65%，及时缓解了技术改造资金缺口，预计新项目投产后，公司生产的工业炉窑专用节能装备将实现节能减碳40%至60%。

(责编：杨曦、陈键)

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