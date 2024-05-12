康琼艳

原标题：传统行当里有新商机

春末夏初，全国各地花意浓。不少游人在畅游花海的同时，选择找专业摄影师将赏花游过程记录下来。近年来，在悦己消费热潮的推动下，旅拍、跟拍、陪拍等丰富的消费场景备受年轻消费者青睐。

数据显示，2020年我国摄影行业市场规模已超过5000亿元，预计到2026年市场规模将达7000亿元。其中，18岁至44岁的女性群体是拍摄服务的重要消费者。年轻群体拍照需求的增长，体现了科技进步和时代变迁下生活方式的革新，也反映出当下消费观念的转变。

旅拍、陪拍、约拍等新兴拍摄服务在拍摄地点、拍摄风格方面给予消费者更大的发挥空间。更自由的拍摄过程、更低廉的服务价格、更多样的出片效果将拍照的仪式感直接拉满。无论是在雪道驰骋，还是在林海穿梭，抑或是身着汉服体验传统文化，头戴簪花感受别样风情……拍照不再局限于传统观念里对“正日子”的纪念，而是演变为人们记录日常生活点滴的必要选择。加之社交媒体的助力，拍照已成为年轻消费者追求体验、表达自我、彰显个性的重要载体，由此推动行业朝着多层次、个性化、体验式的方向发展。

面对激烈竞争，有的从业机构凭借“最美证件照”出圈，有的重点开拓国潮古风细分赛道，有的适时推出无人化自拍馆，吸引“社恐”人士注意。在行业内部走向分化的同时，一条包含服装租售、化妆造型、道具制作、礼仪培训、写真拍摄的拍照产业链迅速形成，带动相关产业发展。以千年古都河南洛阳为例，在洛邑古城、龙门石窟等景区，随处可见游人身着汉服拍照打卡。公开资料显示，洛阳已形成“汉服+造型+拍摄+写真”全链条产业，相关店面超千家，光汉服店就有400多家，同比增长375%。仅在2023年牡丹文化节期间，就引流拉动洛阳市旅游收入177亿元，形成了“一域带全局”的消费格局。

实践证明，看似传统的行业背后蕴藏着无限商机。相关从业者唯有紧跟消费趋势，不断研究、预测消费者的审美变化、需求偏好和消费习惯，创新产品和服务，才能在迅速奔涌的发展浪潮中抓住机遇，获取更大发展空间。

作为传统行业里一种新兴的服务方式，旅拍、跟拍、陪拍等服务还要在发展中不断完善。拍摄效果不达预期、服务水平良莠不齐、被摄影师“放鸽子”等现象的频频出现，让很多有意尝试的消费者心生顾虑。对此，相关部门要及时出台标准规范，不断加强行业指导，做好质量评价，保护消费者的合法权益；从业者要摒弃虚假宣传，以高质量、有保障的服务赢得消费者信赖；消费者在购买服务前须仔细甄别、充分沟通，特别是在容易产生纠纷的环节与摄影师进行明确约定，最大程度保护自身权益。

(责编：杨曦、陈键)

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