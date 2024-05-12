康琼艳

原标题：为企业发展注入工匠力量

开展工匠路演，组织技术培训，进行现场答疑……连日来，在江苏、福建、广东等地，一批批劳模工匠进入企业把脉问诊，解决实际难题，这是全国总工会发起的“劳模工匠助企行”专项行动的一个缩影。

该行动自去年7月份启动以来，充分发挥了劳模工匠的示范引领作用，为企业高质量发展注入了新的动力。截至今年3月下旬，上海、江苏、浙江、福建、广东等试点地区已累计组织1万多人次劳模工匠开展近8000次活动，解决技术问题超5000个。

劳模工匠走进企业，是点对点的技术会诊。现代产业的发展，不仅需要高科技、现代化的设施设备，更需要一批高素质、专业化的产业工人。来自工程机械、信息通信、智能制造等不同领域的劳模工匠，充分发挥各自特长优势，深入车间工厂，为企业把脉问诊，最大程度帮助企业解决技术操作、工艺改进、技能攻关等难题。

劳模工匠走进企业，是面对面的供需对接。面对激烈的市场竞争，转型升级、创新发展是企业不变的追求。要解决发展路上的难题，企业不仅需要培育自身实力，还需要借助“外脑”。短暂的技术帮扶、简单的答疑交流还不够“解渴”，只有让劳模工匠的创新经验与企业的转型需求精准匹配，才能让他们真正成为“最强大脑”，解决企业在发展理念、创新路径和人才培养等方面的难题，为企业进一步拓宽发展空间积蓄力量。上海、广东等地通过出台一系列政策措施，将劳模工匠的特色优势转化成“资源清单”，企业可以根据自身需求获得有针对性的支持。

劳模工匠走进企业，是手把手的技艺传承。产业工人素质的整体跃升是实施制造强国战略的必要条件，需要大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。一次现场指导、一次技术培训、一场经验交流，既能把劳模工匠长期积累的工作思路和工作方法带给一线工人，更能在手把手的交流中传递他们“择一事终一生”“干一行钻一行”的精神，从而激励更多产业工人坚定走技能成才、技能报国之路，更快成长为大国工匠。

期待更多劳模工匠各尽其能、各展所长，带领更多产业工人砺匠人之心、行匠人之事，为推进中国式现代化贡献人才力量。

(责编：杨曦、陈键)

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