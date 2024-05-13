人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加多宝：激活文化与经济双引擎 以品牌力量引领高质量发展

2024年05月13日12:38 | 来源：新华网
小字号

原标题：国货潮牌加多宝，激活文化与经济双引擎

　　在“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”重要论述提出十周年之际，第八个中国品牌日也如约而至。今年的品牌日主题定为“中国品牌，世界共享；国货潮牌 品筑未来”。当前，国货“潮品”不断引爆热潮，赢得市场的广泛认可，也成为培育壮大新型消费增长的有力抓手。

　　作为凉茶品类的开创者和凉茶行业领导品牌，加多宝传承中华传统养生文化理念与初心，坚守匠心品质，积极担当企业社会责任，正以向上的国潮风貌，以实际行动书写属于中国品牌的故事。

　　融古韵于今潮 展品质消费新篇

　　在践行品牌强国战略的新时代下，加多宝积极发挥品牌引领作用，深刻认识到品牌力建设关系企业发展，是在打造世界知名饮料品牌的路上奋斗前行的重要压舱石和稳定器。加多宝自成立以来始终专注本业，秉承匠心工艺，从原料到生产再到市场，加多宝经过“七选八炼九精制”的严苛生产规范和360度品质管理体系3.0的全方位审核环节，以智能化现代化工业模式，确保每一罐高品质凉茶的诞生，让承载着民族智慧与精神的经典饮料为消费者带来品质体验。

　　加多宝将中华优秀传统文化元素融入现代生活场景，与年轻人相向而行，提升消费体验。中华优秀传统文化在代代相传中发扬光大，凉茶品类也迎来发展机遇。近年来，加多宝加快推进品牌年轻化战略，突破数字化营销的品牌主题、创新场景营销活动，让中华优秀传统文化、民俗元素“看得见、摸得到”，并吸引更多”Z世代“热衷参与共创。在彰显品牌年轻力的同时，加多宝以迅猛之势成为当代年轻消费群体的”社交货币“，活跃在大众视野中。这不仅拉近了品牌与消费者的距离，更为凉茶市场注入新活力，同时构建了市场与文化桥梁，激活了文化资产，推动了地方经济发展。

　　践行社会责任 展现加多宝力量

　　商业之外，加多宝牢守实业兴国和公益报国的理念，将积极履行企业社会责任视为中国品牌内在的使命担当。加多宝多措并行，不断创新企业参与公益的方式，积极响应社会之需，国家之号召，以品牌之力量带动更多各界力量，凝聚公益势能，送去关怀与支持，至今加多宝已累计投入价值超5亿公益资金。

　　加多宝作为中国品牌一员，将持续以匠心品质打造行业领导品牌，以品牌力量引领高质量发展，满足消费者日益增长对美好生活的追求和向往，更积极顺应新时代消费潮流，在传承文化、提振经济、践行公益中丰富“中国品牌”内涵，为打造世界级饮料品牌不懈努力。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 第七届数字中国建设峰会亮点抢“鲜”看
　　
数读中国 | 我国铁路公路隧道超5万公里 连通起流动的中国
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部