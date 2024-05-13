原标题：国货潮牌加多宝，激活文化与经济双引擎

在“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”重要论述提出十周年之际，第八个中国品牌日也如约而至。今年的品牌日主题定为“中国品牌，世界共享；国货潮牌 品筑未来”。当前，国货“潮品”不断引爆热潮，赢得市场的广泛认可，也成为培育壮大新型消费增长的有力抓手。

作为凉茶品类的开创者和凉茶行业领导品牌，加多宝传承中华传统养生文化理念与初心，坚守匠心品质，积极担当企业社会责任，正以向上的国潮风貌，以实际行动书写属于中国品牌的故事。

融古韵于今潮 展品质消费新篇

在践行品牌强国战略的新时代下，加多宝积极发挥品牌引领作用，深刻认识到品牌力建设关系企业发展，是在打造世界知名饮料品牌的路上奋斗前行的重要压舱石和稳定器。加多宝自成立以来始终专注本业，秉承匠心工艺，从原料到生产再到市场，加多宝经过“七选八炼九精制”的严苛生产规范和360度品质管理体系3.0的全方位审核环节，以智能化现代化工业模式，确保每一罐高品质凉茶的诞生，让承载着民族智慧与精神的经典饮料为消费者带来品质体验。

加多宝将中华优秀传统文化元素融入现代生活场景，与年轻人相向而行，提升消费体验。中华优秀传统文化在代代相传中发扬光大，凉茶品类也迎来发展机遇。近年来，加多宝加快推进品牌年轻化战略，突破数字化营销的品牌主题、创新场景营销活动，让中华优秀传统文化、民俗元素“看得见、摸得到”，并吸引更多”Z世代“热衷参与共创。在彰显品牌年轻力的同时，加多宝以迅猛之势成为当代年轻消费群体的”社交货币“，活跃在大众视野中。这不仅拉近了品牌与消费者的距离，更为凉茶市场注入新活力，同时构建了市场与文化桥梁，激活了文化资产，推动了地方经济发展。

践行社会责任 展现加多宝力量

商业之外，加多宝牢守实业兴国和公益报国的理念，将积极履行企业社会责任视为中国品牌内在的使命担当。加多宝多措并行，不断创新企业参与公益的方式，积极响应社会之需，国家之号召，以品牌之力量带动更多各界力量，凝聚公益势能，送去关怀与支持，至今加多宝已累计投入价值超5亿公益资金。

加多宝作为中国品牌一员，将持续以匠心品质打造行业领导品牌，以品牌力量引领高质量发展，满足消费者日益增长对美好生活的追求和向往，更积极顺应新时代消费潮流，在传承文化、提振经济、践行公益中丰富“中国品牌”内涵，为打造世界级饮料品牌不懈努力。

(责编：董童、李源)

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