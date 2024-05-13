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中国煤科亮相2024年中国品牌博览会

2024年05月13日13:16 | 来源：新华网
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原标题：打造全球煤炭科技第一品牌！中国煤科在2024年中国品牌博览会上广受关注

　　5月10日，2024年中国品牌日活动在上海举行。中国煤科受邀参加本次博览会并设专场品牌展。

　　在中国煤炭科工集团有限公司展台，品牌IP“煤可可”人偶热情地向大家招手，一场沉浸式“黑科技”盛宴正在上演。“煤海蛟龙”掘支运一体化系统在演示巷道掘进、“乌金穿山甲”钻机在演示井下钻探、“开拓者”采煤机在模拟采煤、“奔牛”刮板输送机源源不断运煤、智能操作岛在地面遥控井下作业、三款机器人参与巡检和应急救援------一款款煤矿“明星大腕”火爆出圈，一时间吸引了众多观者的目光。

　　中国煤科是国务院国资委监管的中央企业，拥有涵盖煤炭行业全专业领域的科技创新体系，是我国煤炭工业科技创新的国家队和排头兵，始终肩负着引领煤炭科技进步、保障国家能源安全的光荣使命。成立70多年来，先后设计了全国80%以上的矿井，原创了80%以上煤矿在用先进技术装备，承担了煤炭行业70%以上国家重大科技项目，在历次煤炭工业革命中占据主导地位，创造了多个全国乃至世界第一，攻克了系列行业重大关键核心技术难题，推动了我国煤炭开发技术的数次跨越。同时，中国煤科还拥有行业领军的科学家队伍，以及国家重点实验室、博士后流动站、具有国际影响力的学术期刊等各类科研学术平台。这些都为中国煤科铸造“创新领先、品质可靠”的品牌核心价值构筑了坚实的品牌基石和品牌支撑。

　　5月11日，在2024年国资国企品牌建设会议上，中国煤科荣获“2023年中央企业品牌建设能力进步TOP10”。近年来，中国煤科高度重视品牌建设工作，积极推进品牌引领行动，出台“创建世界一流品牌战略规划”，夯实品牌建设基础，聚力提升品牌管理能力，着力培育明星品牌，切实增强品牌实力，“中国煤科”品牌影响力不断彰显。

　　本次品博会上，中国煤科围绕活动主题，精心设置了“关于品牌、品牌价值、品牌明星、品牌责任”四大展区，并重磅推出8件（套）品牌产品。

　　据悉，5月12日中国煤科还将召开品牌产品发布会，推出3款重磅品牌产品。

　　品牌是高质量发展的重要象征。中国煤科将打造全球煤炭科技第一品牌为目标，全面推进品牌建设，着力塑造核心竞争力，加快实现煤炭高水平科技自立自强，打造我国煤炭开发利用原创技术“策源地”和国家战略科技力量，加快建设品牌卓著的世界一流科技创新型企业。

(责编：曹淼、李源)
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