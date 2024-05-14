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中国经济论坛将于5月25日在吉林举办

2024年05月14日14:16 | 来源：人民网-中国经济周刊
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原标题：聚焦“新质生产力 发展新动能” 中国经济论坛将于5月25日在吉林举办

以“新质生产力 发展新动能”为主题的第十九届中国经济论坛，将于2024年5月25日—26日在吉林省吉林市举办。

本届中国经济论坛将聚焦新产业、新模式、新动能，交流探讨、集思广益，深化对新质生产力的认识，为推动高质量发展取得新成效、推进中国式现代化取得新进展贡献智慧力量。

论坛将邀请相关中央部委负责同志、地方政府领导、权威专家、知名企业家和主流媒体记者参加。

据第十九届中国经济论坛组委会秘书长魏华介绍，本届论坛设主论坛和3场分论坛。主论坛着眼全局，围绕新质生产力的内涵、意义、形成路径、重点任务等内容开展交流；3场分论坛结合东北地区和吉林省实际，分别围绕“新质生产力增强先进制造新动能”“新质生产力驱动现代化农业新发展”“新质生产力塑造冰雪经济新优势”三方面话题开展交流，邀请专家学者、政府官员、行业代表性企业人士参与讨论。

中国经济论坛是由人民日报社指导、人民日报所属《中国经济周刊》主办的大型经济类年会。自2001年首办至今，中国经济论坛已成功举办了十八届，形成了“媒体牵头、政府支持、共话经济、促进发展”的良好论坛效应，在全国政商学各界产生了广泛影响。

本届中国经济论坛由人民日报社、中共吉林省委、吉林省人民政府指导，《中国经济周刊》、中共吉林市委、吉林市人民政府主办，中国经济研究院、开源证券研究所提供智库支持，人民日报、人民网、经济网等提供媒体支持。

(责编：曹淼、李源)
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