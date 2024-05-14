原标题：中国企业走进联合国讲述品牌故事

第八个“中国品牌日”期间，由中国品牌创新发展工程与中小企业合作发展促进中心主办的“2024企业全球化与可持续发展论坛”在纽约联合国总部四楼会议厅隆重召开。

联合国区域间可持续发展高级顾问格伦·霍兹，联合国世界非政府组织协会主席塔基·哈马德，以及来自联合国经社理事会可持续发展办公室、经济和社会事务部(EDSA)联合国秘书处、联合国记者协会等联合国有关部门的官员代表，中国品牌创新发展工程秘书长、中促中心品牌办常务副主任李楠以及中美企业家代表，媒体代表等嘉宾出席论坛。

参与本次论坛的中国企业涵盖汽车制造、网络科技、新能源、高端制造等不同领域，论坛现场吉利汽车、匹克、绿源、啄木鸟家庭维修等二十余家中国品牌齐聚一堂，分享了企业探索创新、践行社会责任的故事，向世界传递中国品牌声量。

参会的中国企业共同签署了“中国品牌联合国宣言”，承诺在未来经营中，将继续以诚信创新为基石、以环保节能为原则、以可持续发展为理念，勇于承担社会责任，传承中国优秀文化，维护中国品牌的国际形象。

联合国世界非政府组织协会主席塔基·哈马德在论坛上发言，为吉利、绿源、啄木鸟家庭维修颁发了“国际行业影响力品牌奖”荣誉奖杯，并表示欢迎中国企业家在联合国分享中国品牌故事，希望未来有更多中国品牌走进联合国。

每年5月10日是中国品牌日，今年中国品牌日主题为“中国品牌，世界共享；国货潮牌，品筑未来”。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经