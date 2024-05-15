中国人民银行5月14日对外公布，2024年1月以来，中国人民银行依法对中国邮政集团有限公司赤峰市松山区分公司等7家拒收人民币现金的单位及相关责任人作出经济处罚，对单位的处罚金额从3000元至5.5万元人民币不等。

记者梳理发现，此次被曝光的单位包括邮政公司、房地产公司、餐饮公司、保险公司等。有的公司拒绝公众使用现金支付快递费，个别房地产公司拒绝公众使用现金缴纳房屋差价款，有的餐饮公司拒绝公众使用现金购买早餐，还有保险公司拒绝公众使用现金购买保险……

图片来自中国人民银行网站

中国人民银行相关人士表示，中国人民银行将持续开展拒收人民币现金整治工作，切实保护消费者的合法权益，维护人民币法定货币地位。社会公众遇到拒收人民币现金行为，可依法维权。广大经营主体应强化法治观念，尊重公众支付选择权，共同打造现金和谐流通环境。（吴雨、韩昊鹏）

(责编：卫嘉、白宇)

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