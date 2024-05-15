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泸州老窖：深股上市迎来“三十而立”之年 归母净利润增126倍

2024年05月15日08:44 | 来源：中国网
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原标题：泸州老窖：深股上市迎来“三十而立”之年 归母净利润增126倍

1994年5月9日，泸州老窖在深交所挂牌交易。近日，在上市30年之际，泸州老窖发布的相关数据指出，截至2023年，营业收入从上市初的3.17亿元增长至302.33亿元，增长了94倍；归母净利润从上市初的1.04亿元增长至132.46亿元，增长了126倍。

发展成果显著 上市以来股价涨641倍

1993年9月20日，四川省经济体制改革委员会批复同意原泸州老窖酒厂改组设立“泸州老窖股份有限公司”，当年10月25日，泸州老窖股份有限公司公开发行股票。1994年3月11日，泸州老窖股份有限公司创立暨首届股东大会召开，并于同年5月9日在深交所挂牌交易。此后的30年间，经多次转增、配股、定向增发、股权激励，公司总股本已由最初的86880000股增至1471987769股。截至2024年一季度末，泸州老窖的股价自上市以来涨幅逾640倍，该数据在A股上市公司中位列第一（数据来自万得资讯统计的A股“上市首日至2024年3月29日的区间涨跌幅”）。

分红方面，根据泸州老窖披露的相关报表，公司在兼顾企业可持续发展的前提下重视对投资者的合理投资回报，坚持实施积极的利润分配政策，保持利润分配的连续性和稳定性。自上市以来，公司30年间累计现金分红总额为353.53亿元，分红率为61.14%。

多举措促发展兼顾品牌、产能与科技

随着在深股的“市龄”来到30岁，如何看待企业成绩的增长，泸州老窖认为这归功于四方面原因:

长期坚持品牌塑造。1952年的第一次全国评酒会上，其跻身中国“四大名酒”，并成为唯一蝉联历届全国评酒会“中国名酒”称号的浓香型白酒。泸州老窖聚焦“双品牌、三品系、大单品”发展布局，持续提升国窖1573品牌价值，推进泸州老窖名酒价值回归，以品牌创新促进白酒的年轻化、国际化、时尚化发展。

以老窖池和新园区完善产能保障。泸州老窖拥有从公元1324年传承至今700年，历经24代的“泸州老窖酒传统酿制技艺”和从公元1573年连续使用至今451年的“1573国宝窖池群”构成的“活态双国宝”资源。2020年，泸州老窖黄舣酿酒生态园全面投产，园区集自动化、智能化、信息化于一体，标志着泸州老窖迈向了科技引领下的全新发展阶段。泸州老窖不仅坚持古法酿造，更以智能科技为驱动，实现了产能的飞跃。

推动新质生产力赋能科技创新。2024年1月，泸州老窖智能包装中心正式投用，同时依托国家固态酿造工程技术研究中心等多个创新平台，围绕现代农业、循环经济、智能酿造、食品安全、风味与健康等多个重点技术领域展开研究，推动白酒行业科技创新与转型升级。截至2023年年末，泸州老窖累计拥有专利授权527件，其中发明专利授权188件，获实用新型授权339件。

坚持履行国有企业社会责任。近年来，泸州老窖积极参与各项公益、扶贫活动，连续三届荣获“中华慈善奖”，并先后获得“全国社会扶贫先进集体”“中国红十字奉献奖章”“全国慈善爱心企业”“全国脱贫攻坚先进集体”“四川省先进定点扶贫单位”等多项殊荣。2015年至2023年，公司在捐资助学、社会帮扶、其他公益事项中现金总支出超过2.6亿元。泸州老窖秉承“天地同酿人间共生”的企业哲学，以实际行动回馈社会，承担服务国家战略和服务民生的国企职责。

树立长远眼光 以科技创新促高质发展

2024年对于泸州老窖而言，是步入资本市场的“而立之年”。站在上市30周年的新起点上展望未来，泸州老窖认为，科技仍是白酒产业的第一生产力，白酒企业抓科技就是抓发展，谋创新就是谋未来。在新一轮科技革命和产业变革的历史时期，科技创新对白酒产业高质量发展起着关键引领作用，关键在于增强新质生产力，推动中国白酒价值创造。

泸州老窖表示，未来公司将凭借自身的区位自然环境优势、窖池和酿制技艺优势、品牌优势、质量与科技优势和人才优势，以“坚定、攻坚、创新、协同”为发展主题，持续推动企业及白酒行业的高质量发展。

(责编：董童、李源)
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