本报记者 董蓓

原标题：第十三届中部博览会将于湖南举办

第十三届中国中部投资贸易博览会将于5月31日至6月2日在湖南长沙举办。在5月14日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，本届博览会将以“开放创新 中部崛起”为主题，持续为新时代中部地区崛起发展搭建合作平台，有助于巩固外贸外资基本盘，服务构建新发展格局，对培育新质生产力发挥积极作用，为推动中部地区高质量发展注入新动能。

中国中部投资贸易博览会自2006年以来成功举办了12届，已成为国家实施中部崛起战略的有效载体和中部六省扩大对外经贸交流与合作的重要平台。中部六省充分利用这个平台，积极开展对外招商推介，大力拓展合作交流，对促进区域经济协调发展，扩大中部地区对外开放起到了重要的推动作用。

湖南省副省长曹志强介绍，本届博览会活动主题鲜明，共安排了4场重大活动、20场专题活动以及赴市州和园区的实地考察活动。本届博览会邀商以世界500强企业、跨国公司、行业领军企业以及境内外知名商协会为重点。目前，特斯拉、博世、卓伯根集团等一批企业高层已报名参会，预计出席本届中部博览会的跨国公司全球副总裁级别以上企业近20家，中国区副总裁级别以上企业将突破50家。博览会还打破了以往省直单位对口接待的惯例，根据各市州、国家级园区的优势产业链和产业特色，将参会企业进行合理分配，让对口接待工作变成经贸洽谈和项目对接活动。

“中国中部投资贸易博览会最突出的特点就是六省共同参与和打造，采取六省轮流举办的机制，既能凸显各省优势和特点，又能形成合力和整体的协同效应。”凌激表示，今年的博览会将更加聚焦贸易投资主题，打造互利共赢的合作平台，给中外参会企业带来更多的合作机遇。

本届博览会内容和形式创新多样，首次举办中部投资促进推介会，并以创新方式开展中部六省省长访谈，围绕促进新时代中部地区崛起讲政策、讲举措；首次邀请世界投资促进机构协会总干事和联合国贸发会议专家，分享促进区域经济协调发展的国际经验；首次采取六省大联合模式，分工协作、联合招商，将举办6场产业链招商推介会，每场由1省牵头、5省配合，集聚六省合力，体现中部地区产业融合发展。

除六省举办的活动外，本届博览会还将围绕中部地区协同发展，举办“投资中国·国家级经开区产业转移对接会”；香港特区政府投资推广署、多家外国投资促进机构将分别聚焦产业数字金融、智慧农业等内容举办专题推介；举办韩国商品周、医疗器械创新创业项目路演等系列活动。商务部投资促进事务局局长刘民强表示，本届博览会精心策划了一系列“小而精”的投资促进活动，将竭诚服务中外企业的需求，推动更多投资合作项目落地。

湖南省商务厅负责人郭宁介绍，本届博览会首次开展市场化招展运营。湖南省聚焦产业特色设置专题展示区，比如文旅、生物医药、数字金融和低空经济展区。预计本届博览会将有800多家企业参展，其中境外参展商将超过180家。

(责编：杨曦、陈键)

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