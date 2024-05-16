新华社长春5月16日电（记者孟含琪）记者16日从中国科学院长春光学精密机械与物理研究所了解到，该所科研团队在高维度光场探测领域的研发取得突破性进展，有望在工业检测、宇宙天体观测、气象灾害预警等领域发挥作用。该成果在国际权威学术期刊《自然》刊发。

对光谱与偏振的探测可以揭示物体的物质组成和表面形貌等信息，在光通信、遥感、工业检测、医疗诊断、化学分析、环境保护等领域具有巨大应用价值。从探测方法来看，现有偏振和光谱探测器需要通过采集多个时间或多个空间的信息来提高探测能力。从探测性能指标来看，现有偏振和光谱探测器通常只能测量固定波长下的强度和偏振，或者均匀偏振下的强度和波长信息，对自然界很多场景中存在的高维度光场信息难以实现有效的探测。

2023年6月15日，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所科研团队在进行高维度光场探测实验测试。（受访对象供图)

为了让探测器达到更高效率、更低成本、更优指标，长春光机所研究员李炜带领团队与合作者在国际上首次利用单个器件通过单次测量，对宽带光谱范围内具有任意变化的偏振和强度的高维度光场进行了全面表征，在高维度光场信息探测这一领域取得了突破性进展。这一突破性成果为超紧凑、高维度的信息探测和成像探测开辟了新途径，有望在工业产品精细缺陷检测、宇宙中新天体发现、提高对气象灾害预警准确率等诸多光学探测应用中发挥重要作用。

2023年8月23日拍摄的由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所科研团队研制的高维度光电探测器。（受访对象供图）

下一步，团队将面向未来信息技术的需要，向研发更高维度、更高精度、更加小型化集成化的高维度光场探测器方向迈进。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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