新华社北京5月16日电（记者唐诗凝、潘洁）针对目前中国新能源产品在海外被指责为依靠补贴大量出口，商务部新闻发言人何亚东16日表示，中国新能源产品广受欢迎是企业“拼”出来的，不是政府“补”出来的。中国新能源市场是充分竞争的，通过优胜劣汰、大浪淘沙不断涌现出优质企业和产品。

在当日举行的商务部例行新闻发布会上，何亚东说，从20多年前开始，中国企业就在新能源领域持续进行研发投入和产业布局，通过激烈市场竞争，形成了自己的独有优势，包括技术创新优势、产供链优势、市场生态优势。

产业补贴政策源于美欧，世界各国普遍采用。何亚东表示，中国的产业补贴政策主要是引导性的，严格遵守世贸组织规则，始终坚持公平、透明、非歧视原则，只要在华经营的企业都可以平等享受。中国不存在世贸组织所规定的禁止性补贴，相关补贴政策已及时全面向世贸组织通报。反观美欧，近年来补贴力度显著加大，且带有大量排他性、歧视性做法，给中国产品进入相关市场设置重重障碍，是典型的保护主义做法，违反了世贸组织基本原则。

“中国新能源产业对全球是贡献，不是威胁。”何亚东表示，中国优质的新能源产品丰富了全球供给，推动了绿色低碳进程，有助于实现巴黎协定目标。

据估算，每辆新能源汽车每年减碳约1.66吨，中国2023年出口120万辆新能源车，每年可减碳约200万吨。何亚东说，中国新能源产业的发展，促进了绿色、数字、人工智能等技术的广泛应用和产业化，并不断催生新的技术，为全球经济发展增添了新动能。中国新能源产品性价比高、质量好、功能强，深受消费者青睐。中国出口欧洲的电动汽车价格，低于欧洲本土同类车型，但仍比国内售价高一到两倍，利润可观，根本不存在倾销。

“总的来看，中国的新能源产业有力推动了全球绿色转型、有力促进了全球技术和产业进步、有力增进了各国消费者福祉。”他说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经