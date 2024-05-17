田 鹏

原标题：各方频推投保新举措 齐力构建“大投保”格局

5月15日，以“心系投资者 携手共行动——推动高质量发展，提振投资者信心”为主题的2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动顺利举办。活动当天，中国证监会集中发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》等10项与投资者保护密切相关的制度规则。

与此同时，中国证监会各系统单位纷纷“出力”，推出形式多样的投资者保护宣传活动，协力构建互促共进、齐抓共管的“大投保”格局。

投保新举措轮番上阵

作为证监系统派出机构，各地证监局在投资者保护方面开展了形式多样的工作。

为切实将保护投资者合法权益落到实处，内蒙古证监局突出“三个主题”宣传，集中组织开展2024年“5·15全国投资者保护宣传日”系列宣教活动。具体来看，一是突出贯彻落实新“国九条”主题宣传，用心打造“我为群众办实事——投资者面对面”活动品牌；二是突出投资者维权救济机制主题宣传，全面启动2024年辖区投资者维权救济专项宣传活动；三是突出“零容忍”执法震慑主题宣传，积极向市场、社会公众宣传证监会稽查执法和投资者保护典型案例。

陕西证监局组织全辖区开展线上线下宣传活动，协调公安机关、通信管理等多部门开展防非公益宣传，普及防范非法证券活动内容，广泛动员行业协会、投教基地、各市场主体充分运用网站、两微一端持续宣传投资者保护工作成果。

与此同时，中国上市公司协会、中国期货业协会等会管单位作为专业领域中的“守护者”，发挥各自专业特点，持续提升投资者保护精准度。

例如，中国期货业协会组织期货行业扎实做好期货知识教育宣传，号召行业组织开展一系列线上或线下活动。据悉，其与中央人民广播电台经济之声栏目合作，以5月份至6月份为宣传周期，以协会冠名形式播出一段宣传合法期货、防范非法期货等内容的风险提示音频，精准定位财经人群，传递交易者保护理念。

中国期货业协会相关负责人对《证券日报》记者表示，期货行业努力把实现好、维护好、保护交易者的合法权益作为出发点、落脚点，提升交易者金融服务获得感。

再比如，中国上市公司协会开展全市场上市公司调查，发布《中国上市公司投资者关系管理水平情况的报告》，并引导上市公司对标对表、互学互鉴，进一步提升投关工作水平、完善公司治理，向上市公司广泛征集案例，汇总形成了《投资者关系管理最佳实践案例2023》，并于5月15日起进行连载发布。

中国上市公司协会表示，希望《投资者关系管理最佳实践案例2023》为更多的上市公司提供实践借鉴，助力上市公司提升与投资者的沟通质效、传递公司高质量发展成果。

事实上，无论投保举措形式如何新颖多元，本质上还是要看相关方法实效如何。

对此，陕西证监局相关负责人表示，陕西证监局始终抓好各项政策制度的贯彻落实，严把上市关、严格上市公司持续监管、加大退市监管力度，推动提高上市公司质量；进一步压实“看门人”责任，推动引导证券期货基金等各类行业机构提升合规水平、专业服务能力和核心竞争力；坚决落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求，严厉打击扰乱市场的违法违规行为，维护公开公平公正秩序，把投资者保护贯穿于监管执法的全流程各方面。

中国期货业协会在开展行业自律管理中，通过完善自律规则体系、加强行业诚信建设、调解会员与交易者之间的纠纷、开展交易者教育等方式落实交易者权益保护工作。

中国上市公司协会表示，下一步，将继续探索开展投资者交流说明会新形式，推动上市公司强化重视与投资者的良性互动，提高市场的透明度和公平性，倡导上市公司以加强投关管理落实好投资者保护。

持续构建“大投保”格局

为进一步加强投资者保护力度，完善投资者保护制度规则体系，5月15日，证监会发布了多项投资者保护规则，对加强程序化交易监管、发行人及时准确披露现金分红计划等事关投资者利益信息、完善公开征集股东权利等持股行权工作决策程序等作出了一系列规定和工作安排。

对此，证监会各系统单位纷纷表示，相关规定安排将有利于进一步构建“大投保”格局。

陕西证监局相关负责人表示，这进一步夯实了保护投资者合法权益的制度基础，有利于维护证券交易秩序和市场公平，督促发行人树立为投资者负责的理念，提升投资者综合服务质效以及矛盾纠纷预防化解能力和法治化水平，从而更加有效保障中小投资者合法权益。

展望未来，陕西证监局相关负责人表示，将坚守资本市场工作的政治性、人民性，坚持金融为民，坚决维护资本市场“三公”秩序，在体制机制创新、理念文化培育、依法维权救济等方面开拓创新，不断提升市场主体投资者保护意识，为辖区资本市场高质量发展打下坚实基础。

内蒙古证监局相关负责人表示，将坚守资本市场工作的政治性、人民性，紧密围绕资本市场“1+N”政策体系，持续加强市场主体的投资者保护意识，切实提高投资者专业知识水平和风险防范意识，为建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场筑牢基础。

中国期货业协会相关负责人表示，将聚焦本领域主责主业，进一步落实强监管、防风险、促发展的要求，认真谋划并推动重点工作落实落细。

中国上市公司协会表示，将通过专题培训、完善自律规则、倡导最佳实践等工作，多措并举支持上市公司践行投资者关系管理工作的新理念新内涵，积极推动上市公司注重尊重并保护投资者权益，提升投资者的获得感，提振市场信心，共同实现高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经