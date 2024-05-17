人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国泰与中国航油合作 拓展可持续航油海外供应链

2024年05月17日17:12 | 来源：海外网
小字号

原标题：国泰与中国航油合作 拓展可持续航油海外供应链

　　国泰宣布自2024年4月起，在荷兰阿姆斯特丹史基浦机场（AMS）始发的多个航班，采用一批源自于中国的可持续航空燃油（SAF）。这是国泰首次在欧盟境内机场自愿为商业航班加注SAF，体现国泰在全球不断扩展SAF网络的努力。此举既是减少航空出行和货物空运碳排放方面的一个新里程碑，也完美呼应当前2024年全国节能周暨全国低碳日的“绿色转型”主题。

　　这批纯SAF燃料采用植物性的废弃油脂，在中国内地生产提炼后运往欧洲。中国航油提供此次产品服务，该公司同时是2024年1月成立的香港可持续航空燃油联盟的创始成员之一。

　　SAF是传统航空燃油的低碳替代品，尤其是本次这批纯SAF燃料，能够将生命周期温室气体排放量减少90%以上（已将原料生产、收集、提炼、运输过程的碳排放考虑在内）。SAF一般由可再生的资源制成，如废弃油脂、农林废弃物、城市固体垃圾，甚至由风能和太阳能转化而来，具有明显的环保优势。此外，SAF可以与传统航油掺混使用，无需对飞机硬件或燃料基础设施进行改装。

　　国泰是亚太地区最早设定2030年使用10%SAF目标的航空公司之一，并已开始着手行动，从今年起用SAF抵消员工差旅所产生碳排放的10%。自2022年起，国泰已在香港国际机场主基地加注SAF，并在2023年扩展至多个海外机场。接下来，国泰还将与“企业可持续航空燃油计划”的10家参与企业密切合作，以持续增加SAF的使用量。

　　国泰集团可持续发展部总经理张承恩表示：“我们很高兴此次与中国航油合作加注SAF，这是国泰与内地可持续航油产业合作方进一步延伸海外供应链的具体措施。此举也是继国泰与国家电投签署合作备忘录及与中国民航大学展开全方位合作后，在积极探索减碳方面的里程碑。我们相信中国有能力改变全球可持续航油的产业格局，作为航司，我们也希望可以在推动国内SAF产业发展方面贡献智慧和力量。”

　　未来，国泰也将积极发挥“植根香港、背靠祖国、联通世界”的优势定位，作为使用可持续航油的先行者，继续努力促进SAF在中国及全球地区的加速合作、研发和应用，向本世纪中期实现自身净零碳排放的目标进发，助力国家实现“3060”双碳目标。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：产融数字化推动金融与生产生活场景深度融合
　　人民网北京5月17日电 （记者杜燕飞）“数字金融最终是要更好服务实体经济。”“新技术、新场景、新变化对传统金融业务提出了新要求。…
大力发展绿色储粮 耕好减损“无形良田”
　　剪辑、摄像：人民网记者 何萌 魏青成 【观点摘要】 ●目前，我国粮食仓储技术总体处于世界较先进水平。 ●“绿色优储”是守住管好“天下粮仓”的重要内容。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部