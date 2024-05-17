原标题：国泰与中国航油合作 拓展可持续航油海外供应链

国泰宣布自2024年4月起，在荷兰阿姆斯特丹史基浦机场（AMS）始发的多个航班，采用一批源自于中国的可持续航空燃油（SAF）。这是国泰首次在欧盟境内机场自愿为商业航班加注SAF，体现国泰在全球不断扩展SAF网络的努力。此举既是减少航空出行和货物空运碳排放方面的一个新里程碑，也完美呼应当前2024年全国节能周暨全国低碳日的“绿色转型”主题。

这批纯SAF燃料采用植物性的废弃油脂，在中国内地生产提炼后运往欧洲。中国航油提供此次产品服务，该公司同时是2024年1月成立的香港可持续航空燃油联盟的创始成员之一。

SAF是传统航空燃油的低碳替代品，尤其是本次这批纯SAF燃料，能够将生命周期温室气体排放量减少90%以上（已将原料生产、收集、提炼、运输过程的碳排放考虑在内）。SAF一般由可再生的资源制成，如废弃油脂、农林废弃物、城市固体垃圾，甚至由风能和太阳能转化而来，具有明显的环保优势。此外，SAF可以与传统航油掺混使用，无需对飞机硬件或燃料基础设施进行改装。

国泰是亚太地区最早设定2030年使用10%SAF目标的航空公司之一，并已开始着手行动，从今年起用SAF抵消员工差旅所产生碳排放的10%。自2022年起，国泰已在香港国际机场主基地加注SAF，并在2023年扩展至多个海外机场。接下来，国泰还将与“企业可持续航空燃油计划”的10家参与企业密切合作，以持续增加SAF的使用量。

国泰集团可持续发展部总经理张承恩表示：“我们很高兴此次与中国航油合作加注SAF，这是国泰与内地可持续航油产业合作方进一步延伸海外供应链的具体措施。此举也是继国泰与国家电投签署合作备忘录及与中国民航大学展开全方位合作后，在积极探索减碳方面的里程碑。我们相信中国有能力改变全球可持续航油的产业格局，作为航司，我们也希望可以在推动国内SAF产业发展方面贡献智慧和力量。”

未来，国泰也将积极发挥“植根香港、背靠祖国、联通世界”的优势定位，作为使用可持续航油的先行者，继续努力促进SAF在中国及全球地区的加速合作、研发和应用，向本世纪中期实现自身净零碳排放的目标进发，助力国家实现“3060”双碳目标。

(责编：曹淼、李源)

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