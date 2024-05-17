新华社北京5月17日电（记者王聿昊）记者从中国民航局17日举行的例行发布会上获悉，今年4月份，民航全行业完成旅客运输量5595万人次，同比增长10.6%。

民航局航空安全办公室副主任李勇在发布会上说，4月份，民航全行业完成运输总周转量113.8亿吨公里，同比增长21.6%，较2019年同期增长8.3%。

客运方面，4月份，民航国内客运规模较2019年同期增长8.1%，国际客运规模突破500万人次，恢复到2019年同期的83.8%。货运方面，4月份，完成货邮运输量68.4万吨，同比增长25.3%，较2019年同期增长13.9%，其中国内、国际货运规模较2019年同期分别增长1.2%和39.1%。

“4月份，民航未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。”李勇介绍，4月份，民航全行业共完成运输航空飞行107.9万小时，同比增长7.4%，累计飞行42.2万架次航班，同比增长3.1%。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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