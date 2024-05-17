4月份全社会用电量同比增长7%
2024年05月17日19:08 | 来源：新华网
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新华社北京5月17日电（记者戴小河）国家能源局17日发布的数据显示，4月份全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7%。
分产业看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长10.5%；第二产业用电量5171亿千瓦时，同比增长6.2%；第三产业用电量1270亿千瓦时，同比增长10.8%。城乡居民生活用电量875亿千瓦时，同比增长5.9%。
1至4月，全社会用电量累计30772亿千瓦时，同比增长9%，其中规模以上工业发电量为29329亿千瓦时。
分产业看，第一产业用电量384亿千瓦时，同比增长10.1%；第二产业用电量20214亿千瓦时，同比增长7.5%；第三产业用电量5505亿千瓦时，同比增长13.5%。城乡居民生活用电量4669亿千瓦时，同比增长10.8%。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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