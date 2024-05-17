新华社北京5月17日电题：经济运行总体稳定 延续回升向好态势——聚焦4月份中国经济走势

新华社记者韩佳诺、魏玉坤

国家统计局17日发布的数据显示，4月份，尽管部分指标受到假日错月、上年同期基数较高等因素影响，同比增速有所放缓，但是工业、进出口增速加快，就业物价总体改善，企业预期保持在景气区间，高质量发展稳步推进，经济运行总体稳定，延续回升向好态势。

经济运行延续回升向好态势

“4月份，国民经济延续回升向好态势，积极因素累积增多。”国家统计局新闻发言人刘爱华在当日举行的国新办发布会上表示。

生产供给稳中有增。从工业看，4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，比上月加快2.2个百分点；环比增长0.97%，超过八成的行业和近六成的产品增速回升。

从服务业看，4月份，服务业生产指数同比增长3.5%，比上月有所回落。刘爱华表示，这主要是受到假日错月带来的高基数影响。去年“五一”假期有两天安排在4月份，今年全部落在5月份，这意味着，今年4月份的节假日比上年4月份少了两天。假日错月因素对去年4月份的旅游出行、住宿餐饮等行业影响较大，带来了高基数效应，去年4月份服务业生产指数同比增长13.5%，是全年各月的高点。

“初步进行测算，假日错月带来的高基数因素影响服务业生产指数同比增速回落超过1个百分点，扣除假日错月因素之后，服务业运行总体稳定，延续恢复态势。”刘爱华说。

市场需求继续扩大。从进出口看，4月份，货物进出口增速由负转正，同比增长8%。从消费看，4月份，社会消费品零售总额同比增长2.3%。从投资看，前4个月，全国固定资产投资同比增长4.2%，保持平稳增长态势。

4月份，规模以上装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长9.9%、11.3%，比上月加快3.9和3.7个百分点；1至4月份，实物商品网上零售额同比增长11.1%……新质生产力加快培育壮大，消费新动能不断成长，高质量发展继续取得新进展。

就业物价总体改善 企业发展预期向好

就业是最基本的民生，关系千家万户。

统计数据显示，4月份，经济持续恢复叠加稳就业政策显效，调查失业率继续下降。全国城镇调查失业率为5%，比上月下降0.2个百分点，连续2个月下降。农民工等重点群体失业率下降较多，外来农业户籍劳动力城镇调查失业率是4.5%，比上月下降0.5个百分点，比上年同期下降0.6个百分点。

消费需求持续扩大带动居民消费价格稳中有升。4月份，全国居民消费价格指数（CPI）环比由降转涨，同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，扣除食品和能源的核心CPI上涨0.7%，涨幅扩大0.1个百分点。

值得注意的是，企业发展预期向好。4月份，市场需求继续恢复，企业生产加快，中国制造业采购经理指数（PMI）连续2个月扩张。其中，生产经营活动预期指数为55.2%，继续位于较高景气区间，表明制造业企业对近期市场发展的信心总体稳定。在服务需求扩张带动下，服务业商务活动指数为50.3%，连续4个月位于景气区间。

“同时也要看到，当前外部环境的复杂性、严峻性和不确定性明显上升，国内有效需求不足，企业经营压力较大，风险隐患较多等问题犹存，国内大循环不够顺畅，回升向好基础需要加固。”刘爱华表示，下阶段，要靠前发力，有效落实已经确定的宏观政策，统筹稳增长、增后劲、防风险等各项工作，切实巩固和增强经济回升向好态势。

经济持续回升向好的趋势有望得到巩固和增强

“尽管外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济发展也面临一些困难挑战，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，随着宏观政策加快落地显效，经济内生动能持续修复，经济持续回升向好的趋势有望得到巩固和增强。”刘爱华说。

一是新动能新优势加快塑造。当前，我国正处于转型升级的关键时期，创新驱动发展战略深入实施，现代化产业体系加快建设，数字经济、绿色低碳发展催生更多新的增长点，新动能正在迅速形成并且日益发展壮大，有力增强了经济发展的后劲和韧性。

二是内需有望继续改善。从投资看，今年以来，各地区各部门加快项目开工建设，加大创新发展投入，投资总体保持稳定增长。随着大规模设备更新细化举措逐步落地，重点领域投资力度继续加大，将加快形成更多实物工作量，有利于投资稳步扩大。从消费看，文旅消费需求持续活跃，县域文旅、假日经济助推消费潜力稳步释放。随着就业形势改善，促消费政策落实落细、消费场景不断创新拓展，消费市场将继续扩容提质。

三是政策效力有望进一步发挥。今年以来，宏观政策靠前发力，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，陆续出台实施细则和配套政策，为经济发展创造了良好条件。随着政策、资金等要素支持逐步落地，国家重大战略领域投资、建设加快推进，都有助于推动经济持续恢复向好。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经