新华社北京5月17日电（记者范思翔）记者17日从国家机关事务管理局了解到，据统计，2023年全国公共机构能源消费总量1.65亿吨标准煤、用水总量107.57亿立方米，人均综合能耗317.16千克标准煤、单位建筑面积能耗17.90千克标准煤、人均用水量20.73立方米，与2020年相比分别下降了3.76%、3.15%、3.72%，较好完成“十四五”公共机构能源资源消耗总量和强度控制阶段性目标。

近年来，各级机关事务管理部门认真落实全面节约战略和“碳达峰十大行动”，扎实推进公共机构绿色低碳转型；同时，各级公共机构综合采用宣传教育、制度标准、监督考核等方式，扎实做好用能设施设备改造、节约用水、绿色出行、反食品浪费、垃圾分类和废弃物循环利用等工作，持续推动绿色低碳转型再上新台阶。

下一步，国管局将结合培育发展新质生产力、大规模设备更新和消费品以旧换新行动，进一步加强绿色低碳技术和市场化机制的运用，更好发挥公共机构在全社会绿色低碳发展中的示范引领作用。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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