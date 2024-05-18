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国家外汇管理局：我国跨境资金流动将更趋均衡

2024年05月18日08:54 | 来源：人民网
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人民网北京5月18日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局17日公布了4月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，4月，银行结汇1737亿美元，售汇2118亿美元；银行代客涉外收入5921亿美元，对外付款6303亿美元。1至4月，银行累计结汇7159亿美元，累计售汇7788亿美元；银行代客累计涉外收入22507亿美元，累计对外付款22858亿美元。

国家外汇管理局表示，4月，我国跨境资金流动受到多重因素影响。其中，外贸发展向好态势明显，货物贸易跨境收支顺差保持较高规模，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用；外资积极配置人民币资产，4月境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿和451亿元人民币。此外，4月跨境外币收支基本平衡，跨境人民币净流出增多，主要体现了人民币融资成本相对较低的影响。5月以来，内外部环境持续改善，跨境资金流动更趋均衡。

专家认为，我国经济持续回升向好，为境外投资者提供了良好稳定的宏观环境；人民币汇率相对稳定，人民币资产在全球范围内有比较独立的资产收益表现，有助于投资者分散风险；我国债券市场规模全球第二，广度、深度不断拓展，流动性非常好，提升了人民币债券的投资价值；人民币在全球跨境交易使用中的占比稳步上升，人民币资产已经成为境外机构全球投资布局的一个重要选择。

国家外汇管理局表示，未来，随着我国经济运行中的积极因素持续增多，基本面对外汇市场的支撑作用将进一步增强，有助于我国跨境资金流动更加均衡。

(责编：王连香、高雷)
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