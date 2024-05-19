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“留在村里一样有奔头”

2024年05月19日08:24 | 来源：经济日报
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原标题：“留在村里一样有奔头”

　　初夏时节，记者来到湖北省宜昌市夷陵区分乡镇棠垭村，村民杨新正在地里忙碌。他告诉记者，在村里打工学会了开大型农机，如今一个月能挣4000多元。土地流转每亩每年还有600元收入，加上种菜、喂鸡等，年收入有5万多元。

　　5年前，棠垭村土地田小地薄，田间几乎没有配套设施，粮食产量低，村民收入不高。2019年，借着高标准农田整治的契机，村里引进绿耀生态农业科技有限公司，发展高效农业，推动农民增收。绿耀公司农业现场管理负责人朱力表示，之所以选中棠垭村，是因为这里是知名品牌棠垭大米的原产地，气候、光照、水分等各项条件适合生产优质大米。2021年起，绿耀农业以棠垭基地为中心，在分乡镇5个村建立了5个核心粮油基地。

　　“我们采用智慧种植体系、无土栽培技术，配备智慧玻璃温室平台，真正实现了数字化智能管理。”绿耀公司农业生产负责人范振浩说，有机产品和种植方式有直接关系。生产中使用有机肥，实现产品纯天然、无污染，公司申请的商标已获得有机产品证书。

　　绿耀农业生产的水稻除在夷陵区内销售，还通过微信小程序、抖音等线上平台销往全国。去年，该公司共收获成米16万斤，通过电商源源不断地送至外地市民的餐桌。茄子、空心菜、甜玉米、贝贝南瓜等果蔬品种，也出现在不少大型商超，去年销售额达1300多万元。

　　棠垭村村民袁正龙在绿耀公司上班，他告诉记者，村里有不少人像他一样选择在家门口就业。“农产品质量提升了，效益也上来了，留在村里一样有奔头。”

　　产业兴旺、收入稳定，村民们干事的劲头更足了。棠垭村党支部书记、村委会主任曾令涛说，现在村里有830户村民，除外出务工的400多户，还有300多位村民在村里找到了工作。村集体收入也在增加，去年村集体收入达122万元。

　　棠垭村是夷陵区乡村振兴的生动例证。去年，夷陵区各村镇采取“企业+农户”形式进行种植生产，成功带动近万户农户增收，全区农民人均可支配收入达到30809元。（记者 董庆森 柳洁）

(责编：方经纶、李楠桦)
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