原标题：新设再贷款工具助商品房去库存

5月17日，中国人民银行副行长陶玲在国务院政策例行吹风会上宣布设立保障性住房再贷款，激励引导金融机构支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房用作保障性住房。

据介绍，作为新创设的结构性货币政策工具，保障性住房再贷款按照“政府主导、市场化运作”的思路，由人民银行提供低成本再贷款资金，激励21家全国性银行机构按照市场化原则，向城市政府选定的地方国有企业发放贷款，支持以合理价格收购已建成未出售商品房用作保障性住房。

保障性住房再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性银行。银行按照自主决策、风险自担原则发放贷款。人民银行按照贷款本金的60%发放再贷款，可带动银行贷款5000亿元。

市场人士认为，新工具是对租赁住房贷款支持计划的延续。此前人民银行已设立租赁住房贷款支持计划，并在部分城市试点市场化批量收购存量住房、扩大租赁住房供给，试点在各城市有序落地，商业可持续的模式初步形成，此次政策调整也相当于将试点经验推广至全国。

4月30日召开的中央政治局会议提出，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。招联首席研究员董希淼表示，本轮政策的亮点是盘活存量。央行及时设立专门的再贷款工具，支持地方国企收购存量房产用作保障性住房，体现了对党中央决策的落实和地方政府主动化解存量住房风险的支持。

据记者了解，郑州、南京、珠海等地国企已先行先试通过直接收购、以旧换新等方式参与到存量房的去化过程中，目前各城市公布的计划收购住房已超过1万套。

在专家看来，增加保障性住房供给是大方向，通过收购存量房改为保障性住房，一举多得。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟说，一方面，有利于加快商品房市场去库存。引导地方国有企业在金融机构支持下市场化参与收购，能够快速形成团体购买力，加快存量商品房去化速度。另一方面，有利于加快保障性住房市场供给。通过盘活存量，有助于缓解目前房地产市场中商品房供给多、保障性住房供给少的结构性矛盾，更好解决工薪收入群体住房困难。

盘活存量也是化解房地产风险的关键。市场人士表示，房企账面上一头是土地和待售房产，一头是债。要偿还债务、化解风险，除了尽可能协调各渠道的融资支持，更多要靠盘活存量资产化债。在房地产市场低迷的情况下，原有“征地拆迁户—地方政府—房企—居民”的房产和资金循环被打破，房企和地方政府都面临库存积压的问题。“在新工具支持下，地方国企可成为市面上房子的新买主，打通市场循环。从更长期来考虑，未来土地等资产都可以作为盘活资产的对象。”董希淼表示。

对广大购房者来说，能否按时交房无疑是最关心的事。前期已出台的保交楼专项借款、城市房地产融资协调机制等政策，有效缓解了房地产项目融资困难。

市场人士表示，人民银行新设立的保障性住房再贷款，将与保交房“白名单”机制形成合力。房地产企业出售商品房后，回笼资金可用于在建项目续建，切实履行保交房法定责任，维护购房群众的合法权益。房企回笼资金能力增强后，也有利于其更多项目满足“白名单”条件，形成良性循环，提振购房人信心。（记者 马春阳）

(责编：方经纶、李楠桦)

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