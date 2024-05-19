人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

癌细胞“自毁”新方式发现

2024年05月19日08:40 | 来源：科技日报
小字号

原标题：癌细胞“自毁”新方式发现

　　化疗会杀死癌细胞，但这些细胞的死亡方式似乎与之前理解的不同。荷兰癌症研究所研究人员发现了一种全新的癌细胞死亡方式，由SLFN11基因起主导作用。相关研究结果发表在17日出版的《科学》杂志上。

　　许多癌症治疗都会损害细胞DNA。在遭受太多不可挽回的损害后，细胞可能会自行死亡。传统理论告诉人们，蛋白质p53负责这个过程。p53确保受损DNA的修复，但当损伤变得过于严重时，就会引发细胞自杀。这可防止不受控制的细胞分裂和癌症的形成。

　　这听起来像是一个万无一失的系统，但现实要复杂得多。在超过一半的肿瘤中，p53不再发挥作用。那么，为什么用化疗或放疗损伤DNA时，没有p53的癌细胞仍然会死亡？

　　研究人员发现DNA损伤后，细胞以一种此前未知的方式死亡。在实验室里，他们对细胞进行化疗，并仔细修改了DNA。通过关闭基因，他们发现了一条以基因SLFN11为主导的新的细胞死亡途径。如果DNA受损，SLFN11会关闭细胞的蛋白质工厂——核糖体。这会给这些细胞带来巨大压力，从而导致它们死亡。新途径完全绕过了p53。

　　SLFN11基因在癌症研究中并不陌生。在对化疗没有反应的肿瘤中，它通常不活跃。研究人员解释了这种联系：当细胞缺乏SLFN11时，它们不会以这种方式响应DNA损伤而死亡。细胞将存活下来，癌症也会持续存在。

　　研究人员表示，这一发现带来了更多新问题，比如这条途径何时何地发生在患者身上？它如何影响免疫疗法或化疗？它是否会对癌症治疗的副作用产生影响？这些都是需要进一步研究的重要问题。 （记者 张梦然）

(责编：方经纶、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜ 楼市重磅政策，放了哪些“大招”？
　　伴随着我国房地产市场供求关系变化，房地产政策也在动态调控中迎来了新一轮重磅优化。 楼市新政有何重点、亮点？如何理解政策变化内涵？《财米油盐》带您一文读懂。…
业界谈人工智能：与产业深度融合 赋能千行百业
　　人民网北京5月18日电 （记者杜燕飞）“人工智能发展不是‘短跑’是‘马拉松’，比拼的是耐力。”“我们要保持好奇心，拥抱不确定性。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部