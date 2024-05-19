原标题：癌细胞“自毁”新方式发现

化疗会杀死癌细胞，但这些细胞的死亡方式似乎与之前理解的不同。荷兰癌症研究所研究人员发现了一种全新的癌细胞死亡方式，由SLFN11基因起主导作用。相关研究结果发表在17日出版的《科学》杂志上。

许多癌症治疗都会损害细胞DNA。在遭受太多不可挽回的损害后，细胞可能会自行死亡。传统理论告诉人们，蛋白质p53负责这个过程。p53确保受损DNA的修复，但当损伤变得过于严重时，就会引发细胞自杀。这可防止不受控制的细胞分裂和癌症的形成。

这听起来像是一个万无一失的系统，但现实要复杂得多。在超过一半的肿瘤中，p53不再发挥作用。那么，为什么用化疗或放疗损伤DNA时，没有p53的癌细胞仍然会死亡？

研究人员发现DNA损伤后，细胞以一种此前未知的方式死亡。在实验室里，他们对细胞进行化疗，并仔细修改了DNA。通过关闭基因，他们发现了一条以基因SLFN11为主导的新的细胞死亡途径。如果DNA受损，SLFN11会关闭细胞的蛋白质工厂——核糖体。这会给这些细胞带来巨大压力，从而导致它们死亡。新途径完全绕过了p53。

SLFN11基因在癌症研究中并不陌生。在对化疗没有反应的肿瘤中，它通常不活跃。研究人员解释了这种联系：当细胞缺乏SLFN11时，它们不会以这种方式响应DNA损伤而死亡。细胞将存活下来，癌症也会持续存在。

研究人员表示，这一发现带来了更多新问题，比如这条途径何时何地发生在患者身上？它如何影响免疫疗法或化疗？它是否会对癌症治疗的副作用产生影响？这些都是需要进一步研究的重要问题。 （记者 张梦然）

(责编：方经纶、李楠桦)

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