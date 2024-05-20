吕 莉

抗蠕工业丝，用于港珠澳大桥海底隧道施工；复材增韧网纱，可用于航空航天……在江苏盛泽这座有千年历史的纺织小镇，传统产业转型升级，“长”出各式新材料，在大国重器上屡获应用。

占地仅150平方公里的盛泽镇，不仅有1家国家制造业创新中心，平均每平方公里还有超过1家国家高新技术企业和3家国家级科技型中小企业。传统纺织与新质生产力之间，如何搭建起桥梁？科技创新是关键。

搭建平台对接供需。从单打独斗难以成势，到借助平台短期突破，创新中心努力集聚覆盖全链条的创新生态，让企业找人、找资金、找上下游、找市场、找创新政策都更加轻松。龙头企业牵头建平台、中小企业用平台，供需有效对接，科技成果转化和产业化水平大幅提升。

强化企业主体地位。从无到有的突破，需要上下游产业配套协同推进、中大小企业融通创新。企业离市场一线更近，更了解市场需求。由企业牵头创建的创新中心，直面新材料产业研究先行、成果转化、产用衔接“三难”，打通产业链和创新链，从而推动新材料应用快速迭代。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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