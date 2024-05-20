原标题：北京上庄现代循环农业生态系统工程产业园启幕 绘绿色农业新篇章

近日，北京上庄现代循环农业生态系统工程产业园举行了挂牌剪彩仪式，标志着一个集科技力量、文化文明与生态循环经济于一体的现代农业示范项目正式启航。本次活动汇聚了政府领导、行业专家及社会各界人士，共同见证了这一融合中医药农业全产业链与绿色生态理念的“楷模工程”启动的历史瞬间。

上庄镇党委书记周波在活动上致辞，他强调了项目对于推动北京市海淀区乃至全国农业可持续发展的重要意义，并对参与各方的辛勤付出表示了高度赞扬。他说，“北京上庄药用植物工厂工程中心作为本项目的核心板块，不仅展现了科技创新在提升食品安全、达到碳中和的积极作用，也体现了我们对生态循环和中医农业全产业链的深刻理解。”

陈培宇镇长在与行业专家、科学家沟通中表示，“北京上庄现代循环农业生态系统工程产业园的建立，是我们积极响应乡村振兴，推动农业供给侧结构性改革的关键举措。项目充分体现了科技力量与文化文明的双重驱动，通过构建中医农业全产业链，实现了生态循环与经济效益的双赢。”

念祖堂医学科技（北京）有限公司作为项目的主办方之一，其担纲系统设计的李奇与唐德国，以及执行项目担纲科学家林敬章，分别从科技与文化的角度阐述了项目的设计理念与实施路径。林敬章在项目介绍中提到，“我们利用现代生物技术和信息技术，结合传统中医药理论，构建了一个既能保障食品、药品安全，又能实现资源高效循环利用的生态模式，这将对促进地区生态经济的发展起到引领作用。”

随后的剪彩环节上，由项目主管部门及项目主要负责人共同执起环保材质的剪刀，象征着项目正式扬帆起航，迈向绿色、科技、文化的深度融合。

北京市海淀区上庄镇股份经济联合社作为项目的重点参与方，其管委会主任、董事长王海清在发言中强调了合作经济模式在推动地方农业现代化进程中的关键作用，并表示将持续深化与各方的合作，共同探索生态循环农业的新路径。

北京上庄现代农业生态系统工程产业园的启动，不仅是对乡村振兴和可持续发展目标的积极响应，更是对新时代下农业转型升级的一次积极探索。该项目的成功落地，预示着一个融合科技力量、弘扬文化文明、促进生态循环经济发展的新时代农业模式正在崛起，为我国乃至全球的农业可持续发展提供了宝贵的实践样本。

(责编：董童、李源)

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