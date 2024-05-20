原标题：广东厚植新质生产力沃土

制造业是广东的当家产业。从服装纺织、食品饮料等与日常生活息息相关的“小商品”，到新能源汽车、商用火箭等“硬科技”，都在南粤大地上共同绽放。为把当家产业做优做强，广东坚持新老产业并举，因地制宜发展新质生产力。

对传统优势制造业，广东利用数字技术进行改造，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，提升生产效率；对未来产业，稳步推进场景应用丰富程度，打造全新的产业链供应链和产业集群。

科技创新是发展新质生产力的核心要素。广东省委组织部部务委员袁纲表示，广东着力打造国际一流创新平台，瞄准产业科技“卡脖子”技术领域和战略必争领域，吸引集聚产业科技高端创新人才，推动创新链、产业链、资金链和人才链融合发展。广东省区域创新综合能力连续7年居全国第一，“深圳—香港—广州科技集群”连续4年居全球第二，全省研发投入、研发人员数量、高新技术企业数量、发明专利有效量、PCT国际专利申请量等主要科技指标均居全国首位。

传统产业作为现代化产业体系的基底，发展新质生产力使其“老树发新枝”。在制衣厂中，致景科技自主研发“边织边检”机器人，让每条布拥有唯一“身份证”，人工智能等数据要素赋能传统纺织业；凌丰集团不仅卖产品，还将数智化产线能力输出海外；国内首套百万吨级氢基竖炉项目在湛江宝钢点火投产后，同等规模铁水产量每年可减少二氧化碳排放50万吨以上。

新兴产业和未来产业作为构建现代化产业体系的关键，是发展新质生产力的主阵地。广东省工业和信息化厅总经济师邹勇兵表示，全国每3台工业机器人和每4辆新能源汽车中，就有一台是“广东造”。广东省集成电路、工业母机、新能源汽车、低空经济、新型储能等新兴产业领域，涌现出更多全国领先细分产业集群。同时超前布局6G、量子科技、生命科学、人形机器人等未来产业，抢抓新机遇。

广东正为新质生产力培育更肥沃的土壤。邹勇兵表示，将牢牢把握推动高质量发展工作主线，深入实施制造业当家“五大提升专项行动”，推进产业结构优化升级，夯实新型工业化基础支撑，开辟产业发展新空间，高质量建设制造强省，为中国式现代化广东实践注入强劲动力。（记者 刘溟 郑杨 杨然 李思雨）

(责编：方经纶、陈键)

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