长征二号丁火箭成功发射北京三号C星星座
2024年05月21日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：长征二号丁火箭成功发射北京三号C星星座
科技日报北京5月20日电 （王乐天 记者付毅飞）记者从中国航天科技集团获悉，5月20日11时06分，长征二号丁运载火箭在太原卫星发射中心点火升空，随后以“一箭四星”的方式，将北京三号C星星座送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
北京三号C星星座是由中国航天科技集团五院抓总研制的光学遥感卫星，主要用于提供高时空分辨率遥感卫星数据。星座投入使用后，四星将等相位组网运行，为国土资源管理、农业资源调查、生态环境监测、城市综合应用等领域提供支持。
长征二号丁运载火箭是由中国航天科技集团八院抓总研制的常温液体两级运载火箭，具备不同轨道要求单星、多星发射能力。此前，长征二号丁运载火箭已成功将北京三号A、B卫星送入预定轨道。
(责编：罗知之、陈键)
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